Heidi Klum a adus o pată de culoare într-o zi mohorâtă de luni în Manhattan. Vedeta a transformat un simplu trotuar ploios într-o scenă de modă, purtând o pereche de pantofi Christian Louboutin de un roșu aprins, asortați cu un trench coat în aceeași nuanță vibrantă.

O apariție complet roșie

Gazda „Project Runway” a ales modelul Pigalle Follies 100 de la Christian Louboutin, într-un finisaj lucios, roșu, cu efect de piele de crocodil. Pantoful se remarcă prin vârful lung și ascuțit, un decupaj adânc și un toc stiletto subțire, completat, clar, de celebra talpă roșie a brandului. E drept că textura a făcut mare parte din treabă aici, pentru că Heidi a păstrat restul ținutei în aceeași linie cromatică saturată.

A asortat pantofii cu un trench coat roșu intens, tăiat sub genunchi. Singurele elemente care spărgeau monotonia cromatică erau nasturii negri și catarama curelei, tot neagră. Look-ul a fost completat de ochelari de soare tip aviator, de culoare ambrei, o umbrelă în carouri și un șnur cu mărgele la telefon.

Culoarea a fost cheia.

Pigalle, un model iconic

Modelul Pigalle rămâne una dintre liniile definitorii ale casei Christian Louboutin. Lansat inițial în 2004, stilul este încă poziționat ca un pantof emblematic cu vârf ascuțit, construit în jurul unui decupaj adânc și al unei linii alungite, numit după cartierul parizian care l-a inspirat (un detaliu cunoscut de fanii mărcii). Iar perechea purtată de Klum a dus acest design clasic într-o zonă mai grafică și mai luminoasă prin finisajul roșu în relief, renunțând la cristale, aplicații metalice sau alte ornamente de suprafață.

Stilul recent al vedetei

În aparițiile recente ale lui Klum, pantofii au fost mereu piesa de rezistență. La începutul acestei luni, a folosit o pereche de pantofi negri din piele lăcuită, modelul Erozee de la Christian Louboutin, pentru a accentua o rochie Christian Siriano cu pene. Apoi a trecut la cizme mătăsoase, de culoare oliv, peste genunchi, pentru o altă ieșire ploioasă în Manhattan. La petrecerea Vanity Fair de după Oscaruri, a optat pentru ceva metalic: o pereche de catâri aurii, modelul Lidia de la Paris Texas. V-ați fi gândit că aceeași persoană a purtat atâtea stiluri diferite într-un timp atât de scurt?

Numai că look-ul de luni a revenit la o bază mult mai simplă: un stiletto clasic, cu vârf ascuțit, scos în evidență exclusiv prin culoare și textură.

Nu doar Klum poartă Follies

Perechea purtată de Heidi se alătură unui șir recent de apariții ale celebrităților care au ales silueta Follies de la Louboutin. Tiffany Haddish a purtat ceea ce părea a fi modelul Pigalle Follies din satin vișiniu la gala NFL Honors din februarie. În schimb, Blake Lively a ales varianta Follies Strassita, acoperită cu cristale, pentru o apariție în New York în decembrie.

Klum a păstrat aceeași linie alungită și decupajul adânc, dar a schimbat complet finisajul, folosind efectul de piele de crocodil în locul satinului sau al cristalelor. Și, deși abordarea ei a fost una mai subtilă, tot mai multe vedete aleg în ultima vreme pantofi cu imprimeuri sau texturi de animale.