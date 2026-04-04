Actorii Candice King și Steven Krueger, cunoscuți din universul „The Vampire Diaries”, s-au căsătorit. Ceremonia a fost una extrem de restrânsă, în stilul unei fugi romantice, la o capelă micuță din Tennessee. Au avut alături doar 15 membri ai familiei, într-un cadru perfect pentru o poveste de dragoste care a început, culmea, la ani buni după ce au lucrat în același univers TV.

O cerere în căsătorie cu peripeții

Deși au gravitat unul în jurul celuilalt ani de zile, cei doi nu s-au întâlnit niciodată pe platourile de filmare. „Ne-am învârtit unul în jurul celuilalt ani de zile, deoarece amândoi am locuit în Atlanta și am lucrat la «The Vampire Diaries» și «The Originals»”, povestește Steven. „Ne place să glumim că probabil am fost în aceeași cameră de zeci de ori și nu ne-am observat niciodată”. Abia în 2023, la o cină de reunire a distribuției, au vorbit pentru prima dată. „Dintr-o dată, a fost acest sentiment reciproc instantaneu de: «Bună, unde naiba ai fost?». Teoria firului invizibil în cea mai pură formă a sa”, adaugă el.

Steven plănuia să o ceară în căsătorie într-o excursie în Japonia în aprilie 2025, dar o glumă a lui Candice l-a făcut să schimbe planul. A decis să pună marea întrebare acasă, în locuința lor veche de 100 de ani din Nashville. Numai că planurile i-au fost date peste cap de una dintre cele mai mari furtuni din ultimele decenii, care a lovit orașul exact înainte de momentul planificat. „Ceea ce trebuia să fie o zi de bucurie și romantism s-a transformat în 10 ore de management de criză frenetic, non-stop”, spune Steven. „Eram devastat în tăcere.”

Și totuși, după ce haosul s-a domolit, a mers mai departe. „A durat șase ore să fie pompată apa din subsol, așa că, în momentul în care am făcut duș și eram în pijama pe canapea, mâncând chili rămas de la cină, vă pot asigura că ultimul gând din mintea mea era că Steven urma să mă ceară în căsătorie. Dar a făcut-o”, mărturisește Candice. „Îmi place că mi-a cerut să mă căsătoresc cu el în ceea ce a devenit casa noastră de 100 de ani aici, în Nashville.”

De la nuntă mare la o ceremonie intimă

Inițial, cuplul plănuia o nuntă mare în Nashville, în toamna anului 2026. Apoi au aflat că așteaptă un băiețel, iar planul original a fost abandonat. „Am decis să avem un weekend restrâns, în stilul unei fugi romantice, în Nashville, doar cu familiile noastre apropiate, și să lăsăm petrecerea mai mare pentru anul viitor”, explică Steven. Râzând, adaugă: „Încă o schimbare față de planul inițial… Simt că se conturează o temă”.

Odată luată decizia, organizarea a devenit simplă. „Am fost extaziați de cum s-a aranjat totul. Ne-am concentrat pe trifecta esențială: fotografii, flori și mâncare”, a spus mirele. Candice a găsit locația ceremoniei, The Chapel at High Point Farm, pe Instagram, a ales un designer floral local (Amelia’s Flower Truck) și a rezervat pentru recepție la Jeff Ruby’s Steakhouse. Fotograful a fost Rachel Santos, iar cireașa de pe tort, spune Steven, a fost că una dintre cele mai bune prietene comune, Carina MacKenzie, a zburat pentru a oficia ceremonia. „Am fost 15 persoane în total, inclusiv fiicele lui Candice și cele două nepoate ale mele. Și a fost perfect.”

Până la urmă, s-a dovedit a fi decizia corectă. „Cea mai stresantă parte a fost să ne asigurăm că familia se simte îngrijită și poate ajunge de la punctul A la punctul B – ceea ce este valabil indiferent dacă fugi cu 15 invitați sau gestionezi o mulțime de 200”, spune Candice.

Provocarea ținutelor de nuntă

Alegerea garderobei a venit cu propriile provocări. V-ați gândit vreodată cât de greu e să găsești o rochie de mireasă pentru gravide? „Șocant, nu există o piață uriașă pentru rochii de mireasă care să se potrivească peste o burtică de gravidă”, glumește Candice. „Eram destul de nervoasă să găsesc o rochie care să mă facă să mă simt mireasă și mamă – și nu ca «Omul din bezea Stay Puft» din Ghostbusters săltând pe culoar.”

După multe căutări online, a găsit rochia perfectă, modelul Deia de la Grace Loves Lace, într-un salon local. Era a treia rochie probată. „Am simțit că este perfectă. Suficientă structură pentru a fi romantică și suficientă elasticitate pentru a crește odată cu burta mea”, spune ea. Chiar și așa, a avut nevoie de ajustări făcute de The Wedding Gown Tailor.

Iar Steven? Ei bine, a amânat alegerea costumului. „Până să-mi dau seama, era weekendul de dinainte și a trebuit să mă mișc repede”, recunoaște el. Când a mers la magazin, l-a mințit pe vânzător că are nevoie de un smoking pentru petrecerea unui prieten, doar ca să evite glumele despre mirii de ultim moment. Și-a ridicat costumul Armani negru cu o zi înainte de nuntă. „Acum trebuie doar să dea cineva o petrecere elegantă ca să-l mai pot purta o dată.”

O zi perfectă, cu tot cu defecțiuni

În loc de o cină de repetiție tradițională, cuplul a organizat o petrecere cu tematică de mister și crimă în seara de dinaintea nunții. „Tema a fost «Până când moartea ne va despărți» și a fost la fel de siropos și ridicol pe cât v-ați imagina! Nu cred că am râs atât de tare de mult timp”, spune Candice.

Ziua nunții, o dimineață neașteptat de însorită și caldă de februarie, a început acasă, alături de fiicele lui Candice. Planul era să meargă la capelă cu o limuzină de epocă, dar aceasta s-a stricat înainte să ajungă. „Ei bine, cu siguranță nu aveam de gând să întârzii la propria mea nuntă, așa că ne-am urcat toți patru în mașina mea, îmbrăcați în smoking și rochii albe, și am condus noi înșine până acolo”, povestește Steven. „Am ajuns la fix și acesta s-a dovedit a fi singurul nostru inconvenient al zilei.”

Ceremonia a fost plină de emoție. „Mergând pe micul culoar, îmi amintesc sunetele blânde de chitară live, florile care făceau această mică capelă de lemn să pară o seră de basm și strălucirea caldă a luminii pe fața lui Steven”, își amintește Candice. După schimbul de jurăminte, capela s-a transformat într-un loc de sărbătoare. „Eliminarea formalității unei ceremonii mari, bine repetate, a creat o atmosferă atât de distractivă și relaxată”, spune mirele. „Nu a fost deloc cum îmi imaginasem nunta mea când eram mai tânăr. Și cred că asta a făcut-o atât de perfectă.”

Petrecerea a continuat la un steakhouse. „Ne doream o cină distractivă, zgomotoasă, la un steakhouse”, spune Candice. „Și exact asta am primit!” Steven completează: „Am mâncat, am băut și am tăiat un tort în formă de cizmă. Membrii familiei noastre s-au ridicat și au spus lucruri incredibil de frumoase despre noi. Una peste alta, a fost o încântare. Recomand cu căldură.”

Reflectând la weekendul nunții, mireasa concluzionează: „Ce cadou că, în ziua nunții noastre din februarie, am putut sărbători dansând în căldura soarelui.” Iar Steven a adăugat o notă emoționantă, gândindu-se la viitor: „Abia aștept să-i arăt fiului nostru într-o zi că a fost și el acolo.”