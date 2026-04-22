Un inginer pensionar în vârstă de 67 de ani, a cărui viață a fost transformată într-un coșmar de o prostată mărită, a povestit cum o operație inovatoare asistată de robot i-a redat controlul. Mark Oliver ajunsese să urineze de până la 18 ori pe zi înainte de procedura care i-a schimbat radical existența, descriind-o drept o „îmbunătățire semnificativă” a calității vieții sale.

Calvarul zilnic al unui inginer pensionar

Totul a început în 2016. La 57 de ani, Mark Oliver a observat primele semne, manifestate inițial prin somn întrerupt de câteva drumuri la toaletă pe noapte. În decurs de doi ani, însă, situația s-a degradat vizibil, iar investigațiile medicale au scos la iveală că prostata sa ajunsese la dimensiunea „unei portocale”, mult mai mare decât o nucă, dimensiunea normală.

Afecțiunea a dus la scurgeri involuntare de urină, forțându-l pe Mark să poarte permanent absorbante pentru incontinență. La apogeul problemelor, mergea la toaletă de „o duzină de ori” în timpul zilei și de până la „șase ori pe noapte”, ceea ce ducea la „nopți destul de triste, trezindu-se obosit și iritabil”.

„M-a făcut să mă închid în mine”

Iar impactul psihologic a fost devastator. „Când le explic oamenilor cât de mare este îmbunătățirea – dacă activitatea normală de a merge la toaletă este 100%, eu ajunsesem probabil la un control de 10%”, a povestit Oliver. El își amintește momentele jenante de la golf, când era „absolut ud leoarcă”, căutând constant un tufiș și fiind incapabil să se concentreze la joc sau la compania prietenilor.

„Îmi provoca un pic de depresie și anxietate, pentru că era în prim-planul minții mele tot timpul”, a explicat el. V-ați gândit vreodată cum e să-ți planifici fiecare ieșire în funcție de accesul la o toaletă? „M-a făcut să mă închid în mine și să nu mai socializez.”

Terapia cu jet de apă, o nouă speranță

Deși teama inițială a fost de cancer de prostată (tatăl său fusese diagnosticat cu această boală), testele au arătat altceva. A fost diagnosticat în cele din urmă cu Hiperplazie Benignă de Prostată (HBP), termenul medical pentru o prostată mărită. E drept că medicii i-au spus că afecțiunea este foarte comună la bărbații de peste 50 de ani și nu crește riscul de cancer, dar calitatea vieții sale era la pământ.

În 2021, i s-a propus o procedură clasică, dar care venea cu riscuri de disfuncție erectilă și agravarea incontinenței. A intrat pe o listă de așteptare, găsind o „lumină la capătul tunelului”. Numai că, în noiembrie, în timp ce încă aștepta, a primit un telefon care i-a oferit o alternativă: terapia prin ablație cu jet de apă (aquablation).

O procedură minim-invazivă. un jet de apă de înaltă presiune, ghidat de un robot, îndepărtează țesutul prostatic în exces. Deși „un pic îngrijorat”, a acceptat. Operația de două ore a avut loc la Spitalul The Manor din Oxford, o unitate Nuffield Health, fiind acoperită de sistemul public de sănătate (NHS).

Recuperarea și viața de după

Mark a descris îndepărtarea cateterului la 24 de ore după operație drept cea mai „dureroasă” parte, deși a durat doar „un minut sau două”. Recuperarea a fost „dureroasă, dar nu intolerabilă”, fără îmbunătățiri vizibile în primele șase săptămâni. Însă, în decurs de un an, starea sa s-a „îmbunătățit important”.

Cifrele vorbesc de la sine.

Acum, folosește toaleta de „două sau trei ori cel mult” într-o zi normală, o scădere dramatică de la 18. Încă este precaut cu lichidele după ora 19:00 și poartă un absorbant de nivel redus, mai mult ca o măsură de precauție „psihologică”. Cea mai mare schimbare este încrederea recâștigată, reluând ieșirile cu prietenii pe care înainte le evita.

Mark Oliver are un mesaj important. „Bărbații din generația mea, ne ținem problemele personale pentru noi și asta poate avea consecințe grave”, a îndemnat el. „Așa că eu cred că, cu cât te poți deschide și vorbi mai mult despre asta, cu atât este mai probabil ca mai multe vieți să fie salvate.”