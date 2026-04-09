Tudor Chirilă a reacționat dur în urma numirilor făcute de președintele Nicușor Dan la șefia marilor parchete. Într-un mesaj publicat pe pagina sa de Facebook, artistul îl acuză pe șeful statului de trădare și de o transformare politică rapidă, subliniind că unele dintre aceste numiri au ignorat avizul negativ al CSM.

„Ați comis o serie de trădări”

Artistul și-a început mesajul direct, fără menajamente, catalogându-l pe președinte drept „primul pesedist al țării”. El consideră că deciziile recente reprezintă o încălcare a promisiunilor și valorilor pe care Nicușor Dan le-a susținut în trecut. Până la urmă, transformarea pare totală.

„Domnule Nicușor Dan, ieri ați devenit primul pesedist al țării. De fapt, ați devenit primul uselist al țării. Este probabil cea mai rapidă transformare a unui politician în ultimii ani. Tot ieri, prin numirile pe care le-ați acceptat la șefiile parchetelor ați comis o serie de trădări”, a scris Tudor Chirilă.

Recomandari Adela Popescu revine la TV alături de Tudor Chirilă și Dragoș Bucur în serialul TRAFIC

Iar trădarea, în viziunea sa, nu este doar una politică, ci vizează direct electoratul care i-a acordat încrederea. „Ați trădat așteptările celor care v-au votat și care au sperat că România onestă înseamnă instituții conduse de oameni competenți, nu de loiali ai mafiei securisto politice. Ați trădat valorile pe care le-ați promovat se pare că doar declarativ în ultimii ani: reformă instituțională, justiție independentă, justiție funcțională”, a continuat el.

Avertismentele ignorate

Chirilă îi reproșează președintelui că a trecut cu vederea eforturile presei independente și avertismentele venite de la profesioniști din sistemul judiciar. Artistul menționează explicit că șeful statului a ignorat „cu bună știință munca unor jurnaliști onești care nu de puține ori și-au făcut meseria printre intimidări și amenințări cu moartea”.

Acuzațiile merg și mai departe, făcând referire la un context mediatic ostil celor care critică sistemul. „Ați ignorat mesajele și opiniile unor profesioniști cu notorietate din justiție. După documentarul Recorder (care a scos oameni în stradă), o ofensivă mediatică fără precedent condusă de televiziuni ale condamnaților penal, suveraniști de fațadă, auriști, pesediști sau peneliști precum și gașca Savonea, expresia mafiei din justiție, s-a dezlănțuit împotriva tuturor celor care criticau sistemul de justiție. V-ați alăturat acestei ofensive ieri, fiind pe aceeași pagină cu extremiștii vopsiți în patrioți care în liniște jubilează că lucrurile merg în direcția justiției selective, aia care apără pe cine trebuie”, a mai scris artistul.

Recomandari Tudor Chirilă și Irina Rimes protestează față de OUG Bolojan

Pentru a ilustra situația, Chirilă i-a propus șefului statului și un exercițiu de imagine: „Cum ar fi să prezidați o ședință CSM, să fiți prezent într-o ședință de guvern alături de plagiatorul Marinescu, de exemplu, sau pur și simplu să comunicați că e nevoie de mult mai mult decât reciclarea unor oameni care fac parte dintr-un sistem retrograd”.

Sindromul Stockholm și asumarea eșecului

Artistul sugerează că președintele ar putea suferi de un fel de „sindrom Stockholm”, crezând că poate reforma țara alături de „agresorii ei”. Dar ce își asumă, de fapt, cei care l-au votat pe președinte? Chirilă oferă un răspuns tăios.

„Poate că dumneavoastră sunteți fericit cu sindromul Stockholm și credeți că România se poate reforma cu agresorii ei. Îndrăznesc să spun că majoritatea celor care v-au votat nu vor să accepte asta. Eu, cel puțin nu vreau să accept asta”, a continuat acesta.

Recomandari Stadionul Dinamo primește numele Mircea Lucescu după decesul antrenorului la 80 de ani

În replică la ideea că președintele își asumă deciziile la vot, peste patru ani, Chirilă a adus în discuție costul real pentru cetățeni. „Înțeleg și că din punctul dumneavoastră de vedere considerați că liderii de opinie nu își asumă nimic și că dumneavoastră vă asumați peste patru ani la vot. Haide să vă spun eu ce își asumă formatorii de opinie și cei care v-au votat: pierderea a încă cinci ani din viețile lor, cinci ani în care privesc cum președintele care promitea o Românie onestă acționează în sensul invers al promisiunilor de campanie.”

„Mai rămâne doar să încingeți hora unirii”

Finalul mesajului este unul ironic și extrem de critic, enumerând o serie de politicieni controversați alături de care Nicușor Dan ar urma să celebreze o „reconciliere națională”.

„Mai rămâne doar să încingeți hora unirii cu Grindeanu, Ponta, Simion, Georgescu, Antonescu și câțiva băieți mai discreți din servicii undeva într-o sală de festivități la Cotroceni după care să ne anunțați pe un ton ritos reconcilierea națională și al doilea mandat”, a adăugat el.

Mesajul se încheie pe un ton la fel de tăios.

„Pesedismul, fesenismul și securismul de care se pare că v-ați molipsit așa repede, domnule Nicușor Dan, înseamnă cel mai adesea ticăloșie de cea mai joasă speță. Vă îndreptați cu viteză într-acolo. Dar, sigur, aveți ocazia să mă contraziceți prin fapte. Ieri ați ratat. Urmează SRI și SIE”, și-a încheiat Tudor Chirilă mesajul.