Jurnalistul Cristian Tudor Popescu îi critică vehement pe președintele Nicușor Dan și Partidul Social Democrat în contextul crizei politice actuale. Totul a pornit după ce, pe 20 aprilie, PSD i-a retras sprijinul premierului Ilie Bolojan, o decizie care a aruncat în aer scena politică.

PSD este AUR dintotdeauna

Cristian Tudor Popescu (CTP) acuză PSD de ipocrizie și de o lipsă totală de viziune prooccidentală, considerând că esența ideologică a partidului a rămas neschimbată de-a lungul anilor. Ba chiar, jurnalistul face o paralelă directă cu un alt partid de pe scena politică.

„Acum, PSD este AUR. De fapt, e dintotdeauna. Președintele Dan cheltuiește multă ipocrizie ca să spună că își dorește continuarea «Coaliției din 4 partide prooccidentale». PSD, sub toate siglele lui de-a lungul vremii, a fost și este un partid antioccidental”, afirmă CTP.

Pentru a-și susține punctul de vedere, gazetarul amintește de momente cheie din istoria partidului, precum semnarea Tratatului cu URSS în 1991 sub Ion Iliescu. Iar discursurile recente ale liderilor PSD par să confirme această linie. De exemplu, Sorin Grindeanu l-a acuzat direct pe premierul Ilie Bolojan că „vinde străinilor companiile românești de stat profitabile”.

CTP nu se oprește aici. „O cuvântare demnă, demnă de Dumnezeilă, de Simion, de Dragnea. În plus, Știucă trebuie să facă față concurenței pupilei lui C.V. Tudor, Vulguța Vasilescu, în materie de insulte naționalist-populiste la adresa premierului Bolojan”, continuă jurnalistul.

Critici dure pentru președinte

Nici președintele României, Nicușor Dan, nu scapă de tirul criticilor. Jurnalistul îl acuză de o atitudine duplicitară și de un joc politic care nu servește intereselor celor care l-au votat. Pe bune, cum altfel poți interpreta situația?

„N. Dan gargarisește în continuare rolul său de «mediator»”, scrie Popescu.

El subliniază o contradicție majoră. Electoratul care l-a adus la Cotroceni nu și-a dorit o alianță cu PSD, ci exact opusul, mai ales că Dan promisese numirea lui Ilie Bolojan în funcția de premier. „Cei care l-au votat pe N. Dan în turul 1 de alegeri n-au vrut tovărășia cu PSD, că altminteri îl votau pe Antonescu. Mulți dintre votanții lui Dan l-au ales și deoarece a anunțat că îl va numi premier pe Ilie Bolojan”, explică gazetarul.

Ruperea coaliției în cifre

Decizia PSD de a-i retrage sprijinul lui Ilie Bolojan (anunțată pe 20 aprilie) a fost una covârșitoare. Conform consultărilor interne, 97,7% dintre membrii consiliilor politice județene au votat pentru această mișcare. Imediat, șase miniștri PSD și-au înaintat demisiile: Ciprian Șerban (Transporturi), Radu Marinescu (Justiție), Florin Barbu (Agricultură), Bogdan Ivan (Energie), Alexandru Rogobete (Sănătate) și Florin Manole (Muncă).

Reacția PNL nu a întârziat.

A doua zi, secretarul general al PNL, Dan Motreanu, a anunțat că partidul său va rupe coaliția de guvernare cu PSD. Social-democrații iau acum în calcul inclusiv depunerea unei moțiuni de cenzură dacă premierul Bolojan nu demisionează.

Pericolul unei „orbanizări” a României

Dincolo de jocurile politice de moment, Cristian Tudor Popescu avertizează asupra unui risc mult mai mare. România ar putea urma exemplul Ungariei lui Viktor Orbán, ajungând să fie izolată în Uniunea Europeană.

Consecințele economice și politice ar putea fi dezastruoase. „O Românie falimentară, dar stăpânită de PSD, e chiar foarte bine”, adaugă el ironic, subliniind posibilele urmări ale crizei.

Mai mult, jurnalistul atrage atenția asupra unei posibile influențe a Kremlinului în această ecuație. Discursul lui Sorin Grindeanu, de pildă, ar fi pe placul Moscovei. „Discursul lui Grindeanu este deosebit de plăcut Kremlinului; Bulgaria tocmai a fost luată sub control de Putin prin realegerea lui Rumen Radev și a partidului său, antieuropean și prorus”, încheie CTP.