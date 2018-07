Gina Pistol, marturisiri despre momentul care i-a marcat viata: ”Am tras pe dreapta…”

Gina Pistol este una dintre cele mai indragite vedete de la noi, iar de curand a vorbit despre un moment care i-a marcat viata.

Intrebata daca a trecut vreodata pe langa moarte, ea a dezvaluit ca a existat, in trecutul ei, o intamplare care i-a dat mult de gandit.

„Nu. Insa am o intuitie buna si sunt anumite lucruri pe care simt ca nu este bine sa le fac. De exemplu, mi s-a intamplat acum ceva timp sa fiu la volan, conduceam spre un eveniment, moment in care a inceput o furtuna puternica. Am simtit nevoia sa trag pe dreapta, sa ii sun pe cei dragi si sa astept cateva momente pana sa pornesc iar la drum.

Dupa ce am plecat, la doar un kilometru, am vazut ca se petrecuse un accident rutier destul de grav, iar eu l-am evitat doar pentru ca am asteptat 10 minute pe marginea soselei. Asta imi intareste credinta ca am propriul meu sistem de alarma. Am incredere in el foarte tare, cum am incredere si in intuitia mea, sunt un om care se bazeaza foarte mult pe asta”, a povestit Gina Pistol pentru csid.ro.

Ba mai mult, ea a mai spus si ca nu are niciun regret si este multumita de toate darurile vietii.„Nu regret nimic. Nu sunt un om al regretelor. Cred, totusi, ca am oferit unor oameni mai mult timp decat meritau, dar nu imi pare rau. Consider doar ca am fost omul potrivit, la momentul potrivit in vietile lor”,a mai spus ea.