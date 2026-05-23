Actrița Vivica A. Fox a decis să rupă tăcerea și să vorbească extrem de deschis despre comentariile negative pe care le primește constant în legătură cu corpul ei. La 59 de ani, vedeta recunoaște că aspectul ei fizic a trecut prin transformări firești odată cu trecerea timpului, iar criticile din spațiul public au fost adesea greu de digerat.

De ce ne interesează pe noi asta? Pentru că, să fim sincere, presiunea de a rămâne veșnic tinere ne apasă pe toate. Dacă o femeie cu acces la cele mai bune tratamente din lume este judecată că nu mai arată ca la 20 de ani, imaginează-ți cât de absurdă este presiunea pe care o punem noi însene pe umerii noștri în fața oglinzii.

Presiunea perfecțiunii și realitatea din oglindă

Ani la rând, industria de divertisment a promovat o imagine complet nerealistă a femeilor trecute de prima tinerețe. Și totuși, lucrurile încep să se schimbe. Într-un interviu recent publicat de Theblast, actrița care joacă în noul film „Is God Is” a explicat că așteptările publicului sunt pur și simplu deconectate de la realitatea biologică.

„Corpul se schimbă. Nu vei avea aceeași mărime pe care o aveai când aveai 19, 20 de ani. Dar oamenii uită asta uneori și îți pot spune lucruri foarte răutăcioase.” – Vivica A. Fox, Actriță

Iar asta e o realitate pe care o trăim toate, nu doar vedetele de la Hollywood. Corpul nostru trece prin sarcini, prin stres, prin fluctuații hormonale. Vivica a adăugat că face tot posibilul să arate bine când iese în public, dar are o limită.

Recomandari Tilda Swinton lanseaza o colectie vestimentara neasteptata. Mesajul de pe haine e surprinzator

„Fac tot ce pot, dragă, să mă mențin fermă și în formă, dar sunt totuși om”, a explicat ea. O declarație atât de simplă, dar atât de necesară.

Grația de a îmbătrâni normal

Dincolo de diete și antrenamente, actrița a atins un punct sensibil: dreptul femeilor de a-și trăi viața fără a fi permanent evaluate estetic.

„Sunt într-o afacere în care ești judecat constant după aspectul tău… Uneori oamenii nu îți acordă grația de a îmbătrâni, de a fi normal, de a trăi puțin, de a avea copii, de a arăta puțin mai matur, de a îmbătrâni. A îmbătrâni este o binecuvântare și un lucru frumos.” – Vivica A. Fox, Actriță

Dar ea nu este singura care gândește așa. Colegele ei de breaslă au început, și să normalizeze acest discurs. Tracee Ellis Ross, fiica celebrei Diana Ross și starul din „Blackish”, vede înaintarea în vârstă ca pe un privilegiu absolut.

Recomandari Mesajul neașteptat de pe site-ul HELLO! OOPS! Nu avem pagina pe care o cauți

„Personal, mi-a plăcut întotdeauna să îmbătrânesc, la modul cel mai sincer, este o onoare să îmbătrânești. Nu toată lumea ajunge să îmbătrânească și nu sunt sigură de ce nu privim lucrurile așa”, a povestit Ross. Mai mult, ea a subliniat că odată cu vârsta vine o claritate mentală de invidiat: știe acum când e timpul să plece de la o petrecere și a învățat că „nu” este o propoziție completă.

Privilegiul de a te simți vibrantă

Până și Gwyneth Paltrow a recunoscut într-un interviu din 2021 că încearcă să contracareze criticile interioare cu gânduri pozitive. Pentru ea, focusul s-a mutat de la „am un rid, îl repar sau nu?” la o întrebare mult mai importantă: „mă simt vibrantă?”.

Și dacă tot vorbim despre setarea unor noi standarde, Beyoncé a pus punctul pe „i” la împlinirea vârstei de 40 de ani. Vedeta a declarat că abia acum înțelege ce înseamnă să fii cu adevărat în viață și să te bucuri de moment. „Cine a încercat să condiționeze femeile să simtă că ar trebui să se simtă bătrâne sau nefericite când împlinesc 40 de ani a greșit-o CU TOTUL”, a punctat artista.

Data viitoare când te critici pentru o rochie care nu îți mai vine ca acum zece ani, amintește-ți aceste cuvinte. Schimbarea mentalității globale începe cu fiecare dintre noi, în propriile noastre băi. Cât va dura până când societatea va înceta complet să comenteze corpurile femeilor, dar până atunci, puterea de a ne accepta cu blândețe este exclusiv în mâinile noastre.