Până acum, sumacul rămânea pentru multe dintre noi gustul acela acrișor din shaorma sau dintr-o salată orientală bună. Acum, condimentul începe să fie privit și altfel: cercetările îl urmăresc pentru conținutul de antioxidanți, vitamine și pentru un potențial efect antiinflamator și antimicrobian, adică exact genul de detaliu care face diferența când vrei să mănânci simplu, dar cu ceva în plus pentru tine.

Spre deosebire de condimentele folosite doar pentru aromă, sumacul vine și cu compuși analizați în studii publicate pe ScienceDirect, între ei acidul galic și quercetina. Aceștia au fost asociați cu proprietăți antioxidante și antiinflamatoare și cu posibile efecte benefice în afecțiuni precum artrita, bolile cardiovasculare și diabetul.

Pentru viața de zi cu zi, partea utilă e mai ușor de înțeles dacă te gândești la ce pui deja în farfurie. Dacă în ultima vreme s-a vorbit mult despre legătura dintre digestie, sănătatea intestinală și felul în care se vede pielea, sumacul intră firesc în conversația asta: a fost folosit în medicina tradițională pentru susținerea digestiei și pentru ameliorarea tulburărilor gastrointestinale, iar în același timp aduce vitaminele C, A și E, plus minerale precum potasiu, calciu și magneziu.

Asta nu înseamnă că un condiment rezolvă singur probleme mari de sănătate. Mai ales când vine vorba despre cancer, studiile de laborator au indicat doar un posibil rol al compușilor din sumac în încetinirea multiplicării celulelor canceroase, iar rezultatele sunt preliminare. Ele nu demonstrează că sumacul poate trata sau preveni cancerul la oameni.

Sumacul, ingredient antiinflamator și antimicrobian

Sumacul se obține din fructele uscate și măcinate ale unor arbuști din genul Rhus, din familia Anacardiaceae, aceeași familie din care fac parte și cajuul și mango. Genul Rhus are peste 150 de specii, însă în gastronomie sunt folosite mai ales Rhus coriaria și Rhus typhina.

Are un gust acrișor, fructat și ușor afumat, apropiat de lămâie, dar mai delicat. De aceea funcționează atât de bine în preparate în care vrei prospețime fără să storci efectiv lămâie peste tot. Este ingredient esențial în salata Fattoush, în Musakhan și în amestecul de condimente za’atar.

Și, dacă îți place să schimbi puțin gustul unor mese rapide, exact aici are sens să-l vezi ca pe un ingredient de folosit mai des, nu doar când comanzi mâncare orientală. Potrivit CSID, interesul pentru sumac crește tocmai prin combinația asta rară: dă mult gust și, în același timp, aduce compuși studiați pentru efectele lor asupra sănătății. Un meniu antiinflamator complet poate include și alte ingrediente cu rol similar.

Atenție la tipurile de sumac: fructele albe sunt toxice

Există și un detaliu important, deloc de ignorat. Nu toate varietățile sunt pentru consum: unele tipuri de sumac cu fructe albe sunt considerate toxice și nu trebuie consumate, spre deosebire de varietățile comestibile, care au fructe roșii.

Despre cantitatea zilnică sau săptămânală care ar aduce beneficii clare, informațiile publicate aici nu oferă o recomandare exactă. Nici despre interacțiuni cu medicamente sau despre eventuale alergii nu apar precizări, deși sumacul face parte din aceeași familie botanică din care provin și cajuul, și mango. Pentru o abordare holistică, băuturile antiinflamatorii pot fi un complement util.

Sumacul comestibil are fructe roșii, iar varietățile cu fructe albe sunt considerate toxice.