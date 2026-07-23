Sănătatea intestinului influențează direct afecțiuni ale pielii precum acneea, eczema sau rozaceea, printr-o legătură biologică numită „axa intestin-piele”.

Asta înseamnă, foarte practic, că atunci când tenul nu se liniștește deși schimbi produse, merită privită și partea „din interior”. Trilioanele de microorganisme din intestin pot alimenta inflamația și dezechilibrele hormonale care se văd apoi pe piele, iar un microbiom dezechilibrat poate agrava problemele deja existente.

Dr. Ashwini KC, medic dermatolog la Manipal Hospital Kanakapura Road, explică direct cum funcționează această legătură.

„Starea pielii este influențată direct de sănătatea intestinului. «Axa intestin-piele» este o cale biologică bine cunoscută prin care trilioanele de microorganisme din intestin pot provoca inflamație, dezechilibre hormonale și afecțiuni cutanate, toate acestea manifestându-se prin probleme ale pielii.”

Miza e simplă: dacă privești acneea, eczema sau rozaceea doar ca pe o problemă de suprafață, riști să te învârți între creme și tratamente scumpe fără să atingi un factor care le poate întreține. În schimb, dieta și felul în care gestionezi stresul pot completa rutina de îngrijire și pot schimba tabloul pe termen lung.

Disbioza intestinală agravează acneea, rozaceea și eczema

Dezechilibrul despre care vorbesc medicii se numește disbioză intestinală. El poate apărea pe fondul unei alimentații dezechilibrate, cu multe alimente ultraprocesate și zahăr rafinat, al stresului prelungit și al utilizării excesive a antibioticelor. Iar efectul nu rămâne doar în digestie. Potrivit CSID, disbioza favorizează inflamația din întregul organism și poate agrava acneea, rozaceea, eczema și psoriazisul.

În acnee, cercetările au observat o permeabilitate intestinală crescută, numită și „intestin permeabil”. Cu alte cuvinte, substanțe inflamatorii ajung mai ușor în sânge și pot amplifica inflamația pielii. În rozacee, mai multe cercetări au asociat problema cu proliferarea excesivă a bacteriilor în intestinul subțire, adică SIBO. Iar în eczemă apare frecvent o diversitate redusă a microbiomului intestinal.

Dr. Ashwini KC, medic dermatolog la Manipal Hospital Kanakapura Road, spune clar că același dezechilibru digestiv nu se vede identic la toate afecțiunile.

„Dezechilibrul digestiv poate afecta pielea în moduri diferite, în funcție de afecțiune. Disbioza intestinală, adică dezechilibrul bacteriilor din intestin, favorizează inflamația din întregul organism, ceea ce agravează afecțiuni precum acneea, rozaceea, eczema și psoriazisul.”

E util de ținut minte și partea care temperează entuziasmul: nu toate afecțiunile pielii pornesc din intestin și nu toate problemele digestive se manifestă la nivelul pielii. Așa că ideea nu este să înlocuiești rutina de skincare, ci să o completezi cu o privire mai largă asupra stilului tău de viață.

În același registru „totul e legat”, studiile recente vorbesc tot mai des despre felul în care starea emoțională și sănătatea fizică se influențează reciproc. Un studiu a arătat că mulțumirea în relații la 50 de ani prezice starea de sănătate la 80 de ani mai bine decât nivelul colesterolului. Nu rezolvă un puseu de rozacee peste noapte, dar întărește ideea că sănătatea nu merge pe bucăți separate.

Cum poți susține microbiomul și reduce simptomele acneei

Primul pas util este să te uiți la obiceiurile care pot hrăni disbioza: multe alimente ultraprocesate, zahăr rafinat, stres ținut luni întregi pe modul „merge și așa” și antibiotice folosite excesiv. Sunt exact factorii indicați de medici ca posibili declanșatori ai dezechilibrului intestinal.

Al doilea pas este să iei în calcul susținerea microbiomului. Studiile clinice menționate de medici arată că probioticele, în special cele cu Lactobacillus și Bifidobacterium, pot îmbunătăți hidratarea pielii și pot reduce simptomele acneei. Sursa nu separă recomandările pe acnee versus eczemă și nici nu precizează dozele, așa că merită reținut doar ce este clar: aceste două tipuri apar în datele clinice citate.

Dacă vrei o variantă mai simplă, din farfurie, alimentele fermentate pot fi un punct de pornire realist. Iaurtul, kimchi și kefirul sunt exemplele indicate de medici pentru susținerea diversității microbiomului intestinal. Genul de ajustare mică pe care o poți face chiar săptămâna asta, fără să îți schimbi complet viața.

Dr. Gajendra R, medic gastroenterolog, leagă foarte clar cauzele de soluțiile de bază.

„Alimentele procesate, bogate în zahăr rafinat, favorizează dezvoltarea bacteriilor dăunătoare și reduc bacteriile benefice. Stresul crește nivelul de cortizol, influențează funcționarea intestinului și modifică microbiomul. De asemenea, utilizarea excesivă a antibioticelor poate elimina bacteriile protectoare și poate provoca pusee care durează luni de zile.”

Iar despre direcția practică pe care o poți încerca, același medic spune: „Studiile clinice arată că probioticele, în special cele care conțin Lactobacillus și Bifidobacterium, îmbunătățesc hidratarea pielii și reduc simptomele acneei. Alimentele fermentate, precum iaurtul, kimchi și kefirul, susțin în mod natural diversitatea microbiomului.”