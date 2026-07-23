Multe mame pun dimineața un pahar de suc lângă micul dejun. Multe femei au crescut cu ideea că sucul de fructe este o variantă bună printre băuturile dulci. Acum, există un motiv serios să reevaluați acest obicei. Un nou studiu, publicat în revista Circulation a American Heart Association, leagă consumul regulat de băuturi îndulcite cu zahăr și de sucuri de fructe, început în copilărie, de un risc mai mare de hipertensiune arterială la maturitate.

Studiul a urmărit 25.749 de participanți timp de până la 25 de ani. Au fost monitorizați de la vârste cuprinse între 9-16 ani până la o vârstă mediană de 36 de ani. Această durată lungă este importantă. Nu este vorba despre efectul unui singur sezon cu prea multe sucuri. Este vorba despre un tipar de consum care se întinde pe ani întregi și care poate afecta, discret, inima și vasele de sânge.

Riscul cel mai mare a apărut la participanții care au consumat două sau mai multe porții de băuturi îndulcite cu zahăr pe zi. Ei au avut un risc cu 52% mai mare de a dezvolta hipertensiune arterială, comparativ cu cei care au băut mai puțin de trei porții pe săptămână. Diferența este între consumul frecvent, aproape zilnic, și cel rar.

Și sucul de fructe intră în aceeași discuție. Mulți dintre noi îl considerăm instinctiv „natural, deci sigur”. Persoanele care au băut 1,5 porții, aproximativ 350 ml, sau mai mult de suc de fructe pe zi au avut un risc cu 35% mai mare de hipertensiune, comparativ cu cei care au consumat mai puțin de o porție pe săptămână. Aceste date demontează ideea că sucul de fructe se comportă în corp la fel ca fructul întreg.

Fructul întreg a avut efectul opus

Puteți alege paharul de suc sau fructul pus în ghiozdan ori pe birou. În cadrul studiului, înlocuirea unei porții zilnice de băutură îndulcită cu un fruct întreg a fost asociată cu un risc cu 22% mai mic de a dezvolta hipertensiune arterială. Iar înlocuirea unei porții zilnice de suc de fructe cu un fruct întreg a fost asociată cu un risc cu 19% mai mic de hipertensiune.

Asta subliniază o opțiune utilă pentru viața de zi cu zi. Aceeași poftă de dulce sau aceeași rutină de mic dejun poate duce pe două drumuri diferite. Un pahar cu suc pare mai comod, dar un fruct întreg schimbă asocierea de risc într-un sens pozitiv.

Vasanti Malik, Sc.D., M.Sc., autor principal al studiului, profesor asociat și titular al Catedrei de Cercetare din Canada în Nutriție și Prevenirea Bolilor Cronice la Universitatea din Toronto, a explicat că obiceiurile timpurii cântăresc mult mai târziu.

„Obiceiurile alimentare de la începutul vieții pot avea consecințe de durată asupra sănătății. Hipertensiunea arterială apare, de asemenea, mai devreme în viață, cu rate în creștere observate la adulții tineri, la copii și adolescenți, ceea ce subliniază importanța detectării și prevenirii timpurii.”

Studiul a analizat și tipuri concrete de băuturi. O porție zilnică de suc carbogazos a fost asociată cu un risc crescut de hipertensiune cu 23%. O porție zilnică de băuturi pentru sportivi, cu un risc crescut cu 36%. Nu toate băuturile dulci au arătat aceeași asociere. Dar diferențele dintre ele nu schimbă mesajul central: consumul repetat, început devreme, nu este un detaliu nevinovat.

Potrivit Sciencedaily, cercetările anterioare au legat constant băuturile îndulcite cu zahăr de un risc mai mare de hipertensiune și boli cardiovasculare la adulți. Noutatea acestui studiu stă în urmărirea pe termen foarte lung, de până la 25 de ani, pornită din copilărie. Și în comparația dintre sucurile de fructe 100%, alte băuturi și fructele întregi.

De ce contează pentru adulții de acum, nu doar pentru copii

Poate aveți un copil mic și vă gândiți ce puneți în frigider. Sau poate dumneavoastră ați crescut cu sucul de portocale la micul dejun, având senzația că ați făcut o alegere bună. Studiul nu vorbește doar despre copilărie ca etapă. Vorbește despre felul în care un obicei „normal” vă poate însoți până la o vârstă mediană de 36 de ani.

Amit Khera, M.D., FAHA, expert voluntar al American Heart Association și vicepreședinte al comitetului de elaborare a ghidurilor dietetice, a accentuat confuzia foarte răspândită dintre fructoză, suc și fructul întreg.

„În primul rând, accentul pe copilărie și pe importanța comportamentelor de sănătate din copilărie în dezvoltarea factorilor de risc la adulți oferă o oportunitate critică de prevenție. Așa cum s-a observat la adulți, cantitatea totală de fructoză pare mai puțin importantă pentru dezvoltarea hipertensiunii decât tipul de aliment în care este consumată, astfel încât băuturile îndulcite cu zahăr și sucurile de fructe se corelează cu un risc crescut, în timp ce fructele întregi nu. În al doilea rând, a existat o concepție greșită conform căreia fructoza în general este dăunătoare pentru sănătatea cardiovasculară indiferent de sursă și că sucurile de fructe sunt benefice pentru sănătate. Acest studiu demonstrează că niciuna dintre aceste idei nu pare a fi corectă.”

American Heart Association recomandă, din 2026, minimizarea zahărului adăugat în alimente și băuturi. Studiul acesta mută atenția și spre ceva ce multe familii nu pun imediat în aceeași categorie cu băuturile dulci: sucul de fructe.

Un alt detaliu important când citiți procentele este că 96% dintre participanți au fost caucazieni non-hispanici. Asta, deși populațiile de culoare non-hispanice și cele hispano-americane au cel mai mare consum de băuturi îndulcite.