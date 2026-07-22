Hipertensiunea intracraniană idiopatică afectează între 1 și 20 de persoane la 100.000, majoritatea femei de vârstă fertilă. O descoperire recentă a cercetătorilor de la Paris Brain Institute explică mecanismul prin care dilatarea unei vene cerebrale ameliorează simptomele și reduce presiunea intracraniană.

Spre deosebire de trecut, când procedura funcționa empiric, fără o explicație clară pentru paciente și medici, studiul publicat în Nature Neuroscience stabilește o legătură directă între fluxul sanguin venos normal și funcționarea vaselor limfatice care drenează fluidele din creier. Restabilirea acestui flux duce la scăderea presiunii intracraniene.

Impactul asupra calității vieții și subdiagnosticarea

Pentru multe femei, implicațiile sunt semnificative. Hipertensiunea intracraniană idiopatică este adesea asociată cu obezitatea sau cu o creștere rapidă în greutate, dar motivul acestei legături rămâne necunoscut. Fără o explicație clară, suferința este pusă pe seama greutății, deși boala afectează funcția cerebrală și calitatea vieții.

Simptomele depășesc durerile de cap. Pot apărea tulburări de vedere, tinitus, amețeli și dificultăți cognitive severe, cu un impact major asupra vieții cotidiene.

Stéphanie Lenck, neuroradiolog intervenționist la Spitalul Pitié-Salpêtrière și cercetător la Paris Brain Institute, subliniază că urgențele vizibile nu spun întreaga poveste.

„Când presiunea intracraniană este atât de mare încât afectează nervul optic, pacientele primesc tratament de urgență pentru a-și păstra vederea. Cu toate acestea, alte simptome, tulburări de somn, dificultăți de atenție și oboseală cronică, sunt adesea trecute cu vederea, deși afectează profund calitatea vieții, uneori timp de ani de zile. Încă nu știm de ce aceste simptome variază atât de mult de la o pacientă la alta și nu se potrivesc întotdeauna cu anomaliile observate la RMN.”

Studiul, condus de Stéphanie Lenck și Jean-Léon Thomas, a inclus 16 paciente cu HII, 20 de voluntare sănătoase și un model pe șoareci. Conform Medicalxpress, concluzia centrală arată că drenajul fluidelor din creier depinde de o rețea limfatică meningeală care funcționează corect doar dacă fluxul sanguin din venele durale mari este normal.

Jean-Léon Thomas, de la Yale University și Inserm, detaliază această piesă lipsă din mecanism.

„Drenajul și supravegherea imunitară a creierului se bazează pe o rețea de vase specializate: limfaticele meningeale. Acestea căptușesc perisinusul, un spațiu anatomic între stratul exterior al durei mater, care este atașat de craniu, și stratul interior, care se desfășoară de-a lungul sinusurilor venoase. Aceste vase delicate, extrem de dependente de mediu, funcționează doar atunci când fluxul sanguin în venele durale mari este normal.”

Un alt detaliu important pentru femeile care s-au întrebat de ce sunt mai vulnerabile: echipa a descoperit că femeile au o rețea limfatică meningeală mai puțin dezvoltată decât bărbații, ceea ce le expune mai mult la deteriorarea acestor vase. Aceasta ar putea explica incidența mai mare a HII la femei.

Simptomele nu se văd clar, dar merită luate în serios

Privind lista de simptome, este ușor de înțeles de ce unele paciente nu sunt luate în serios imediat. Pe lângă tulburările de vedere, apar semne care pot fi greșit atribuite oboselii sau stresului: dificultăți de atenție, tulburări de somn, oboseală cronică, amețeli, tinitus.

Autoarea principală a studiului insistă: HII nu trebuie privită ca o sumă de simptome izolate, ci ca o afecțiune neurologică în sine, cu efecte asupra funcției cerebrale.

„Boala rămâne în mare parte subdiagnosticată, probabil pentru că este prost înțeleasă. Prea des, sunt luate în considerare doar simptomele obiective, cum ar fi o scurgere de lichid cefalorahidian sau papiledemul, adică o umflare a nervului optic. Cu toate acestea, HII ar trebui considerată o afecțiune neurologică de sine stătătoare, una care are un impact major asupra funcției cerebrale… și nu ca o simplă colecție de simptome izolate. Pacientele își descriu foarte bine boala. Să le ascultăm!”

Această descoperire validează experiența pacientelor ignorate sau acuzate pe nedrept și oferă o bază solidă pentru diagnostice mai precise și terapii noi. Medicii au acum o explicație științifică pentru eficiența stentării sinusurilor venoase, iar cercetarea deschide calea către tratamente mai bine țintite pentru o boală care afectează preponderent femeile tinere.