Sănătatea mintală și expunerea la factori de mediu sunt principalii predictori ai somnului de proastă calitate în ultimul trimestru de sarcină. Asta arată un nou studiu american.

Subiectul contează. Somnul slab din sarcină se asociază cu riscuri precum diabetul gestațional și hipertensiunea arterială. Studiul, realizat de cercetători de la Washington University in St. Louis, a analizat date de la 687 de femei însărcinate din Los Angeles. Acestea erau predominant hispanice și latine cu venituri mici. Dintre ele, 26,3% au raportat o calitate slabă a somnului. Ca reper mai larg, aproape jumătate dintre femeile însărcinate din SUA spun că dorm prost. Iar în ultima parte a sarcinii, aproximativ 80% se confruntă cu mai multe tulburări de somn decât în orice altă perioadă a vieții.

Factori multipli influențează calitatea somnului în trimestrul trei

Ce îngrijorează este combinația de factori. Cel mai mare risc de somn slab a fost observat la femeile care aveau atât simptome de sănătate mintală peste medie, cât și o expunere mai mare la factori de mediu. De pildă, dacă locuiau aproape de autostrăzi.

Simptomele depresive, stresul prenatal și anxietatea au ieșit drept cei mai puternici predictori ai unui somn slab în ultima parte a sarcinii. Iar expunerea la poluarea aerului a avut și ea un rol semnificativ. Aici intră ozonul și poluarea legată de trafic, plus metale toxice și substanțe ignifuge (esteri organofosfați), cum relatează Medicalxpress.

Carrie V. Breton, autor principal și profesor la WashU Bursky Public Health, a explicat cum se leagă aceste piese între ele.

„Am descoperit că sănătatea mintală a fost unul dintre cei mai puternici predictori ai somnului slab în timpul sarcinii, dar și expunerile la mediu, inclusiv poluarea aerului și alți poluanți, au jucat roluri importante. Împreună, aceste descoperiri întăresc ideea că sănătatea maternă este modelată de factori sociali și de mediu multipli, interconectați.”

Studiul mai arată un detaliu interesant. Femeile care locuiau în gospodării mai mari în timpul sarcinii au avut un risc mai mic de somn de proastă calitate. Cercetătorii sugerează că aici ar putea conta un sprijin social mai mare. Este un semn că suportul din jur poate face diferența.

La ce merită să fii atentă în trimestrul trei

Somnul este adesea mai dificil spre finalul sarcinii. Datele arată însă că merită urmărite mai ales două zone. Semnele de anxietate, stres prenatal sau simptome depresive. Plus mediul în care dormi și trăiești zi de zi. Studiul nu propune intervenții testate, dar direcția e clară. Sănătatea mintală și mediul nu ar trebui privite separat.

Asta poate schimba și discuția cu medicul. Dacă somnul se strică în ultimul trimestru, nu înseamnă doar că așa e normal în sarcină. Are sens să fie pomenite și stresul, și anxietatea, și expunerea la zgomot sau trafic. Mai ales dacă locuința e aproape de artere mari. Studiul a fost făcut pe un grup specific din Los Angeles, dar semnalul rămâne important.

Carrie V. Breton spune și de ce acest tablou contează pentru sprijinul oferit gravidelor.

„Sarcina este deja o perioadă în care somnul devine mai dificil pentru multe femei. Înțelegând cum factorii de sănătate mintală și de mediu lucrează împreună, putem începe să identificăm oportunități pentru a sprijini mai bine mamele în timpul sarcinii.”

Dacă somnul s-a deteriorat în trimestrul trei, merită privit ca un semnal complet. Poate ține și de starea emoțională, și de mediul în care locuiești. Cel mai bun pas este să discuți concret cu medicul care îți urmărește sarcina.