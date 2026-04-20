Stormy Daniels, figura centrală din scandalul care a dus la condamnarea istorică a lui Donald Trump, a fost surprinsă recent într-o ipostază șocantă. La jumătatea lunii aprilie, actrița de filme pentru adulți, acum în vârstă de 47 de ani, a fost fotografiată în fața unui teatru din Georgia, arătând vizibil marcată de stresul ultimilor ani.

Departe de imaginea strălucitoare

Ajunsă la 47 de ani, Stephanie Gregory Clifford, pe numele ei real, a oferit o imagine dezolantă în fața Teatrului Avon din suburbiile Atlantei. Departe de rochiile sclipitoare care au făcut-o celebră, vedeta a apărut într-o ținută șifonată, formată din pantaloni cargo accesorizați cu o carabină. Cu un machiaj strident la ochi și pufăind agitată dintr-o țigară, Stormy părea orice, numai pregătită pentru atenția camerelor de filmat nu.

Artista, care și-a lăsat la vedere un braț complet acoperit de tatuaje, se afla acolo pentru a susține un spectacol de comedie. Dar aspectul ei neîngrijit a fost cel care a furat toate privirile. Și, hai să fim serioși, apariția vine într-un moment simbolic: la doar câteva zile după ce fostul ei avocat, cel care a trădat-o, a făcut primul pas spre libertate.

Plata de 130.000 de dolari pentru tăcere

Prezența ei readuce în discuție scandalul uriaș care a culminat cu condamnarea lui Donald Trump în 2024. Fostul președinte a fost găsit vinovat pe 34 de capete de acuzare pentru falsificarea înregistrărilor de afaceri. Totul a pornit de la o plată de 130.000 de dolari, aranjată în 2016 de avocatul de atunci al lui Trump, Michael Cohen, pentru a cumpăra tăcerea lui Daniels.

Subiectul? O presupusă aventură sexuală din 2006. Deși Donald Trump a negat constant orice legătură amoroasă, susținând că nu a dormit niciodată cu ea în perioada în care Melania Trump era însărcinată cu Barron (un detaliu care a cântărit greu în opinia publică), procesul i-a afectat iremediabil imaginea.

Acum, în timp ce Trump își continuă bătăliile politice, Stormy Daniels pare să poarte pe umeri povara întregului circ mediatic.

Prăbușirea avocatului Michael Avenatti

În contrast cu apariția lui Stormy, noile detalii despre Michael Avenatti sunt la fel de frapante. Fostul avocat, odinioară o prezență elegantă la televiziunile de știri, a fost transferat pe 8 aprilie într-un centru de reeducare din Los Angeles. Fotografiile recente îl arată într-o ipostază umilitoare: purtând șlapi albi și trening, în timp ce mânuiește un mop și o găleată.

O imagine greu de digerat.

Iar Avenatti ispășește o pedeapsă redusă de 11 ani și 3 luni după ce a fost găsit vinovat de furtul a milioane de dolari de la clienții săi. Printre victime s-a numărat chiar Stormy Daniels. Avocatul i-a sustras 300.000 de dolari din avansul pentru o carte. Deși eliberarea sa definitivă este programată abia pentru septembrie 2028, mutarea sa în acest centru marchează sfârșitul unei ere de putere și influență, lăsând-o pe fosta sa clientă într-o stare de vizibilă degradare.