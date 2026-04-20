Actrița Jessica Chastain, câștigătoare a unui premiu Oscar, a surprins pe toată lumea la evenimentul Breakthrough Prize Ceremony din 18 aprilie. A apărut pe covorul roșu cu o tunsoare complet nouă, renunțând la celebrele sale bucle lungi și roșcate pentru un bob scurt, tăiat drept.

O schimbare radicală pe covorul roșu

În locul părului care îi ajungea până la jumătatea spatelui, Chastain afișează acum un bob curat, care abia îi atinge linia maxilarului. E drept că actrița a avut părul lung pentru foarte mult timp, transformarea fiind cu atât mai vizibilă. Iar responsabil pentru această schimbare este hairstylistul Renato Campora, care a și documentat procesul pe contul său de Instagram pentru curioși.

Cum arată noul look

Noul look a fost aranjat drept, cu o ușoară curbură la vârfuri și o cărare adâncă, într-o parte. Și, stai puțin, că nu e tot. O parte din păr îi acoperă subtil unul dintre ochi, adăugând o notă de mister.

O schimbare majoră, pe bune.

Deși actrița nu a dezvăluit motivul pentru care a decis să se tundă scurt, uneori impulsul de a suna stilistul și de a tăia totul este de ajuns. Tunsoarea bob, tăiată drept, pare alegerea perfectă pentru primăvară și vară, lăsând gâtul liber pentru a etala rochiile vaporoase și topurile florale.

De la șaten la un arămiu vibrant

Dincolo de tunsoare, se pare că actrița și-a reîmprospătat și culoarea. Se observă o trecere de la rădăcini mai deschise la un arămiu bogat și vibrant, care îi scoate în evidență trăsăturile.

Bobul, tunsoarea momentului?

Decizia lui Chastain vine într-un moment în care bobul foarte scurt și drept se bucură de o popularitate imensă. Trendul a fost popularizat, în parte, și de tunsoarea virală a actriței Leslie Bibb din serialul „White Lotus”. V-ați gândit vreodată cât de eliberator poate fi? Până la urmă, dacă un bob se află de ceva vreme pe lista ta de dorințe, poate că e momentul să faci pasul și să spui „Pa-pa” unei părți din lungime.

Numai că aceasta nu este prima transformare șocantă a actriței, care este cunoscută pentru părul său roșcat. La un moment dat, ea a pășit pe covorul roșu de la Met Gala cu un păr blond platinat, fiind (aproape de nerecunoscut) o apariție cu adevărat neașteptată.