Actrița americană Valerie Perrine, o figură emblematică a anilor ’70 și ’80, cunoscută în special pentru rolul Eve Teschmacher din „Superman”, a murit la vârsta de 82 de ani. Anunțul trist a fost făcut de prietena ei apropiată, Stacey Souther, care a confirmat că actrița s-a stins după o luptă de peste 15 ani cu boala Parkinson.

O viață trăită la maximum

Născută în 1943 în Galveston, Texas, Valerie Perrine a avut o copilărie nomadă, ca fiică de militar. Și-a petrecut primii ani în Japonia, iar mai târziu familia s-a stabilit în Arizona. După un singur an la universitate, a luat o decizie care i-a șocat familia. „A fugit în Vegas și a devenit dansatoare. Mama a plâns, tata a înjurat”, povestea ea într-un interviu pentru revista People în 1974.

A devenit rapid o prezență cunoscută în spectacolele Lido de Paris, unde dansa topless în costume extravagante. Despre acei ani, spunea fără ocolișuri: „Am bătut la fiecare ușă până am primit un job. Și am încercat și acid o perioadă”.

De la Vegas la Hollywood, fără regrete

Perrine nu și-a propus niciodată să devină actriță. „M-am gândit că ar fi mai bine să mă așez și să-mi găsesc un job. Credeam că pot obține un job în reclame”, declara ea pentru Los Angeles Times. Numai că soarta avea alte planuri. A fost remarcată de un director de casting la o cină, iar la scurt timp dădea probe pentru filmul „Slaughterhouse-Five” (1972).

Și-a amintit cu nonșalanță de prima probă. „Mi-au spus să port un bikini ca să vadă cum arăt. Nu aveam bikini. Am purtat un G-string și atât”.

Atitudinea ei era, până la urmă, o marcă personală. „Lucrasem în Vegas și fusesem pe plajă în St. Tropez, așa că nuditatea nu însemna nimic pentru mine.”

Consacrarea și un Oscar ratat la mustață

Marea lovitură a venit în 1974 cu rolul lui Honey Bruce din „Lenny”, filmul biografic regizat de Bob Fosse. Interpretarea ei a fost lăudată de critici și i-a adus premiul pentru cea mai bună actriță la Festivalul de la Cannes, un BAFTA pentru cel mai promițător debut și o nominalizare la Oscar. E drept că succesul a luat-o prin surprindere. „Jur pe Dumnezeu, e șocant pentru mine”, mărturisea ea pentru The New York Times.

V-ați fi imaginat că o actriță de Oscar nu a luat niciodată lecții de actorie? Ei bine, Valerie Perrine era excepția. „Văd alte actrițe, sunt geniale, dar nu știu ce e cu mine… Poate sunt vulnerabilă ca persoană. Dar sincer, nu știu ce se întâmplă. Nu am luat niciodată lecții de actorie.”

Sex simbolul din Superman

Multe dintre rolurile sale timpurii exploatau sexualitatea, dar acest lucru nu a deranjat-o niciodată. „Nu mă deranjează pentru că știu că pot să joc”, spunea ea. Ba chiar era foarte directă pe acest subiect: „Nu-mi pasă dacă joc roluri de simbol sexual. Personal, îmi place sexul și nu-mi pasă ce crede un bărbat despre mine, atâta timp cât obțin ce vreau de la el, de obicei sex.”

Rolul care i-a adus faima globală a fost cel al lui Eve Teschmacher, iubita personajului negativ Lex Luthor, în „Superman” (1978) și „Superman II” (1980). Cariera ei a intrat însă într-un con de umbră după apariția în „Can’t Stop the Music” (1980), un film atât de prost primit încât a inspirat crearea premiilor Zmeura de Aur (Razzie), unde a și fost nominalizată la categoria „cea mai proastă actriță”.

Ultimii ani și lupta cu boala

Diagnosticată cu Parkinson în 2015, Valerie Perrine a dus o luptă discretă, dar curajoasă. Prietena ei, Stacey Souther, a fost cea care i-a rămas alături și a anunțat decesul. „Cu profundă tristețe împărtășesc vestea sfâșietoare că Valerie a trecut în neființă”, a scris Souther pe 23 martie. „A înfruntat boala Parkinson cu un curaj și o compasiune incredibile, fără să se plângă vreodată. A fost o adevărată inspirație, trăind viața la maximum, și ce viață magnifică a avut. Lumea pare mai puțin frumoasă fără ea.”

Pagina GoFundMe creată pentru a o sprijini a confirmat că Perrine „a murit liniștită la ea acasă pe 23 martie 2026, exact așa cum și-a dorit”.

Iar pentru ca moștenirea ei să nu fie uitată, Stacey Souther a realizat documentarul „Valerie” (2022). „Valerie m-a inspirat”, spunea Souther. „A fost showgirl în Vegas în epoca de aur și star de cinema în Hollywoodul anilor ’70, în ultimul deceniu al strălucirii și excesului.” Filmul, spunea el, a fost gândit ca o celebrare a vieții ei unice. „Acest film este o scrisoare de dragoste pentru ea. Nu am vrut să fie uitată. Am vrut ca viața și moștenirea ei să fie celebrate și împărtășite lumii.”