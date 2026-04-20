Toto Dumitrescu, fiul celebrului fotbalist Ilie Dumitrescu, și-a aflat prima sentință în dosarul care i-a pătat imaginea publică la finalul anului trecut. Actorul a fost condamnat de Judecătoria Sectorului 1 la doi ani de închisoare cu suspendare, în urma gravului accident produs în septembrie 2025, când a provocat o coliziune și a fugit de la fața locului.

Pedeapsă cu supraveghere și muncă în folosul comunității

Magistrații au impus și un termen de supraveghere de trei ani. În toată această perioadă, Toto Dumitrescu va trebui să respecte reguli stricte pentru a evita ca pedeapsa să fie transformată în una cu executare. Decizia instanței (care nu este definitivă) este clară și reflectă gravitatea faptelor sale.

„În temeiul art. 338 alin. (1) C. pen., condamnă pe inculpatul Dumitrescu Badea-Ilie la pedeapsa de 2 ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de părăsire a locului accidentului. În temeiul art. 67 alin. (1) C. penal, interzice inculpatului dreptul de a conduce pe drumurile publice orice vehicule pentru care este necesară deţinerea permisului de conducere, pe o durată de 3 ani”, se arată în minuta instanței.

Mai mult, actorul este obligat să presteze 120 de zile de muncă neremunerată în folosul comunității.

Victima, o tânără tenismenă, și fuga de la fața locului

Iar accidentul care a dus la acest proces a avut loc pe 14 septembrie. Atunci, SUV-ul condus de Toto Dumitrescu a lovit violent mașina în care se afla Ilinca Amariei, o tânără speranță a tenisului românesc. Impactul a fost atât de puternic încât sportiva a rămas blocată în autoturism, fiind transportată la spital cu răni la picioare.

A avut nevoie de intervenția medicilor.

Numai că, în loc să acorde primul ajutor, fiul lui Ilie Dumitrescu a dispărut de la fața locului. A fost găsit de polițiști mult mai târziu, într-un apartament din județul Ilfov. Deși inițial a susținut că nu a consumat substanțe interzise, probele biologice l-au contrazis flagrant, testele indicând prezența cocainei în organismul său.

Un precedent periculos ignorat

V-ați fi gândit că asta e prima lui abatere? Ei bine, nu-i chiar așa. Cu doar o lună înainte de incidentul din Primăverii, Toto Dumitrescu scăpase „la limită” de un alt dosar penal. Atunci, deși testul de urină indicase urme de cocaină, analizele de sânge nu au confirmat un consum recent, iar cazul a fost clasat. Pe bune, a avut noroc atunci.

De data aceasta, însă, probele au fost solide, iar magistrații nu au mai fost la fel de indulgenți.

Sentința de doi ani cu suspendare nu este definitivă și poate fi atacată prin apel în termen de 10 zile. Până la o decizie finală, Toto Dumitrescu rămâne sub supravegherea autorităților, fiind obligat să achite și cheltuieli judiciare în valoare de 4.500 de lei.