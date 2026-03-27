Taylor Swift a apărut la gala iHeart Radio Awards 2026 din Los Angeles cu un look complet inspirat de piesa ei „Opalite”. De la ținută și până la manichiură, totul a fost atent studiat, dar unghiile au fost cele care au furat, pe bune, spectacolul.

O manichiură cu efect de piatră prețioasă

Unghiile artistei, de obicei destul de scurte (o necesitate pentru cineva care cântă la chitară), au fost de data aceasta vizibil mai lungi. Pilită într-o formă de migdală ușor rotunjită, manichiura a avut la bază o culoare șampanie sclipitoare, peste care a fost aplicat un topper cat-eye. Rezultatul? O strălucire care pare că vine din interior, exact ca la piatra de opal despre care cântă în piesa sa pop. Interesant este că manichiura își schimbă aspectul în funcție de lumină: dintr-un unghi pare înghețată, din altul devine plină de sclipici, într-o continuă schimbare fermecătoare.

E drept că Swift nu a asortat unghiile direct la ținută, care avea aceeași nuanță de verde ca a unui opal. În schimb, a ales un ton mai neutru, pe care l-a ridicat la alt nivel cu ajutorul acestui finish special.

Recomandari Teyana Taylor a uimit la Oscar 2026 într-o rochie Chanel inspirată de showgirls

Look-ul complet, de la coafură la machiaj

Artista a mers pe o imagine romantică și delicată. Ținuta a fost compusă dintr-un top tip corset și o fustă mini, ambele într-o nuanță sclipitoare de verde pal. Si coafura a completat perfect tabloul: un half-up lejer, cu părul lăsat în valuri moi pe umeri și cu bretonul ei specific, dat într-o parte pentru un efect visător.

Nici machiajul nu a făcut excepție de la această linie soft. Taylor a renunțat la rujul roșu-aprins, semnătura ei, în favoarea unei nuanțe de roz-piersică, pe care a folosit-o și pe post de blush pentru a obține un aer proaspăt, de primăvară.

Un indiciu pentru ziua nunții?

V-ați gândit vreodată că acest ansamblu feeric ar putea fi mai mult decât o simplă alegere de moment? Apariția a dat imediat naștere unor speculații intense în rândul fanilor.

Recomandari Anya Taylor-Joy aduce Prințesa Peach în 2026 cu o ținută Jacquemus și o pălărie uriașă

Mulți spun că Taylor Swift se află în „era ei de mireasă”.

Iar această manichiură opalescentă cat-eye pare, până la urmă, perfectă pentru o mireasă modernă, care își dorește ceva special, dar în același timp extrem de elegant pentru ziua cea mare.