Ashley Warren, proprietarul celor doi câini XL Bully care au ucis-o pe Esther Martin, o bunică de 68 de ani, a fost condamnat. Bărbatul de 39 de ani a primit o sentință de doi ani de închisoare cu suspendare pentru incidentul tragic petrecut pe 3 februarie în Jaywick, Essex. Decizia a fost pronunțată la tribunalul Chelmsford Crown Court.

O sentință blândă, spun unii

Pe lângă pedeapsa de doi ani de închisoare, suspendată pentru o perioadă de doi ani, Warren a fost obligat să presteze 100 de ore de muncă în folosul comunității. Mai mult, a primit o interdicție de a deține câini pentru următorii 15 ani. El a pledat vinovat pentru două capete de acuzare conform Legii privind Câinii Periculoși (Dangerous Dogs Act).

Acuzațiile se referă la faptul că era proprietarul sau persoana responsabilă de un câine periculos scăpat de sub control care a cauzat vătămări corporale soldate cu decesul și, respectiv, de un câine periculos care a cauzat vătămări.

Recomandari O investigație Lyla – când datele lipsesc cu desăvârșire din documente

Cum s-a petrecut tragedia

Totul s-a întâmplat într-o clipă. Esther Martin se afla în vizită la nepotul ei de 11 ani, chiar în locuința lui Ashley Warren de pe Hillman Avenue. La un moment dat, Warren a lăsat-o singură în casă cu cei doi câini ai săi, Beauty și Bear. Atunci s-a produs atacul fatal.

Poliția a fost alertată în jurul orei 16:00. V-ați lăsa bunica singură cu doi câini de talie mare, pe care abia îi cunoaște? Iar detaliile arată o neglijență greu de înțeles. E drept că, în mod bizar, cei doi câini (care au fost ulterior eutanasiați cu acordul familiei) nu erau înregistrați oficial ca fiind din rasa XL Bully, deși așa erau cunoscuți.

„Ofițerii noștri nu au ezitat”

La fața locului, primii sosiți au fost polițiștii, care au înfruntat un pericol real. Detective Superintendent Stuart Truss, cel care a condus ancheta, a lăudat curajul acestora. „Când am fost chemați la incident, ofițerii noștri nu au ezitat, intrând într-o casă mică unde se aflau doi câini mari și agresivi”, a declarat el.

Recomandari Duminica Floriilor 2026 pică pe 29 martie și deschide Săptămâna Patimilor

Truss a continuat, subliniind profesionalismul echipei sale. „Au acționat cu o imensă curaj și profesionalism pentru a asigura siguranța zonei și a permite medicilor să intre și să acorde îngrijiri medicale lui Esther.” Din păcate, pentru femeia de 68 de ani era deja prea târziu, medicii declarând decesul la fața locului.

Gânduri pentru familia îndurerată

Ancheta a fost una complexă, iar impactul emoțional asupra familiei este devastator. Același detectiv a transmis un mesaj de compasiune. „Gândurile mele și ale colegilor mei rămân la familia lui Esther în această perioadă dificilă.”

Moartea bunicii a lăsat un gol imens. „Moartea ei a fost o tragedie absolută, iar eu pot doar să sper că sentința de astăzi îi va permite familiei sale să înceapă procesul de reconstrucție a vieților lor”, a concluzionat Stuart Truss.