Shiloh Jolie, fiica de 19 ani a cuplului Angelina Jolie și Brad Pitt, a surprins pe toată lumea cu debutul său ca dansatoare. Și nu oricum, ci în videoclipul unei artiste K-pop, Dayoung, unde apare cu un look complet schimbat și un nume de scenă neașteptat.

Un look nou și rebel

Recent, tânăra a fost fotografiată pe străzile din Los Angeles afișând o imagine îndrăzneață și rebelă, care a atras imediat atenția tuturor. Cu părul vopsit brunet și un piercing în buză, Shiloh pare să își exprime personalitatea unică prin alegerile stilistice.

Dar schimbarea de look nu este singura noutate din viața ei.

Recomandari Margot Robbie surprinde la Milano cu un look complet Armani

Debutul neașteptat în muzică

Motivul pentru care Shiloh se află din nou în centrul atenției este apariția sa în videoclipul piesei „What’s a Girl to Do”. Piesa aparține artistei K-pop Dayoung, iar fiica Angelinei Jolie apare ca dansatoare în aproape toate scenele.

Și-a făcut debutul artistic folosind un nume de scenă.

Mai exact, „Shi”.

Recomandari Pamela Anderson uimește la 58 de ani cu un look complet natural și un păr imens

Cum a ajuns acolo? Ei bine, povestea e chiar interesantă și arată că a vrut să reușească pe cont propriu, fără să se folosească de numele părinților ei.

„Nu caută atenție sau faimă”

Se pare că fiica celebrilor actori a fost aleasă în urma unui casting deschis, fără ca producătorii să aibă habar cine este cu adevărat. O sursă apropiată producției a declarat: „Îi place să danseze, dar nu caută atenție sau faimă”.

Pe bune, chiar așa s-a întâmplat. Identitatea ei a fost dezvăluită abia după finalizarea filmărilor, stârnind uimire în rândul echipei (și probabil un pic de confuzie).

Recomandari Viorica de la Clejani, despre Fulgy la Obregia – tot noi suntem lângă el

Viața personală sub lupă

Iar dincolo de cariera în dans, viața personală a lui Shiloh este și ea subiect de discuție. Nu de puține ori, a fost văzută în compania dansatoarei Keoni Rose, despre care circulă zvonuri că ar fi mai mult decât o simplă prietenă.

Cele două au fost surprinse recent ieșind dintr-un supermarket din Los Angeles, râzând și discutând relaxat, semn că se bucură de timpul petrecut împreună.

Echipa artistei Dayoung a ținut să confirme oficial că Shiloh Jolie a trecut prin exact același proces de selecție ca oricare alt dansator. Prestația ei a fost apreciată, iar alegerea s-a bazat exclusiv pe talentul său.