Sephora a dezvăluit o nouă experiență de shopping îmbunătățită cu inteligență artificială. Gigantul din beauty lansează aplicația sa direct în ChatGPT, o mișcare menită să ofere clienților recomandări și sfaturi personalizate. Inițial, proiectul va fi pilotat în Statele Unite, urmând ca pe viitor să fie extins.

Cum funcționează, mai exact?

Hai să vedem cum stau lucrurile. Un utilizator poate introduce o comandă simplă, de exemplu „Sephora, ajută-mă să găsesc un fond de ten pentru ten uscat”. În acel moment, apare aplicația Sephora în interfața ChatGPT și face recomandări bazate pe profilul clientului din contul Sephora Beauty Insider, asta dacă utilizatorul alege să își conecteze contul la aplicație. E drept că pare SF, dar e cât se poate de real.

Și nu e tot. Recompensele de loialitate Sephora și beneficiile pentru membri, inclusiv promoțiile cu transport gratuit și mostrele, rămân valabile și utilizabile. Iar pe viitor, compania plănuiește ca utilizatorii să poată finaliza comanda și să efectueze plata direct în cadrul aplicației din ChatGPT.

Recomandari Secretul Loredanei la 55 de ani – dieta vegană și înghețata ca plăcere vinovată

O mișcare strategică

V-ați imaginat vreodată că veți cere sfaturi de machiaj unui chatbot? Ei bine, Sephora pariază pe acest viitor. „Odată cu adoptarea tot mai mare a instrumentelor AI în viața de zi cu zi, aplicațiile din ChatGPT depășesc limitele și stabilesc un nou comportament al clienților la nivel mondial”, a transmis compania într-un comunicat. „Sephora conduce această schimbare prin integrarea expertizei sale de neegalat în frumusețe și a punctului său de vedere în experiențe intuitive, bazate pe AI, care întâlnesc clienții oriunde s-ar afla.”

Anca Marola, Global Chief Digital Officer la Sephora, a completat viziunea brandului. „La Sephora, suntem pasionați să ne ajutăm clienții cu cele mai bune sfaturi și selecții de frumusețe, oriunde și oricând doresc. Astăzi, acest lucru înseamnă pilotarea aplicației Sephora pe noi canale inteligente precum ChatGPT. Suntem mândri să introducem această experiență pe piața din SUA, cu scopul de a o extinde la nivel global.”

Consumatorii, tot mai deschiși la AI

Si, pe bune, această schimbare nu vine din neant. Motoarele de căutare bazate pe AI, precum ChatGPT, modifică deja modul în care consumatorii descoperă produsele, forțând brandurile să dezvolte noi strategii de vizibilitate aproape în timp real. Nadine Graham, director general e-commerce la Sephora America de Nord, a subliniat că publicul este pregătit pentru acest pas.

Recomandari Noul corector Charlotte Tilbury promite 24 de ore de rezistență fără cute

„Clienții de beauty din întreaga lume sunt din ce în ce mai deschiși la îndrumarea bazată pe AI, deoarece mulți folosesc tehnologia pentru a descoperi mărci, tendințe și rutine”, a explicat Graham. „Prin îmbinarea expertizei noastre de retailer digital cu noile instrumente AI, creăm o nouă experiență conversațională și fluidă, care nu este doar eficientă, ci și utilă pentru consumatorii de produse de frumusețe.”

Parteneriatul cu OpenAI

Nick Turley, șeful departamentului ChatGPT la OpenAI, a confirmat că platforma lor devine un punct central în procesul de decizie al consumatorilor. „ChatGPT devine din ce în ce mai mult un punct de plecare pentru modul în care oamenii descoperă produse și iau decizii”, a spus el. „Această nouă experiență cu Sephora explorează cum descoperirea și cumpărăturile de produse de frumusețe pot fi mai utile și personalizate în interiorul ChatGPT.”

Dincolo de această inovație destinată clienților, Sephora și OpenAI (compania din spatele ChatGPT) lucrează pentru a explora o colaborare mai amplă la nivelul operațiunilor globale ale retailerului.