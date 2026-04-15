Directorul Operei și Baletului Regal, Alex Beard, i-a mulțumit public actorului Timothée Chalamet, într-o declarație surprinzătoare. Totul vine după ce un comentariu controversat al starului din „Dune” a dus, în mod neașteptat, la o creștere a vânzărilor de bilete pentru prestigioasa instituție.

Declarația care a stârnit totul

Timothée Chalamet a dominat titlurile în 2026, nu doar prin rolurile sale, ci și printr-o afirmație care a stârnit un val de critici. În timpul unei discuții publice organizate de CNN și Variety în februarie, alături de actorul Matthew McConaughey, Chalamet a făcut o paralelă între filmele de succes, precum „Barbie” și „Oppenheimer”, și artele clasice.

„Nu vreau să lucrez în balet sau operă, sau în domenii unde e ca și cum ai zice: «Hei, hai să ținem chestia asta în viață, chiar dacă nimănui nu-i mai pasă de ea»”, a declarat actorul. E drept că a încercat imediat să nuanțeze afirmația. „Tot respectul pentru toți oamenii din balet și operă. Tocmai am pierdut 14 cenți din audiență. Am aruncat cu săgeți fără niciun motiv.”

Replica virală a Operei Regale

Reacțiile negative nu au întârziat să apară, iar printre cei vizați s-a numărat și Opera Regală din Londra. Instituția a ales însă o cale elegantă și directă pentru a-i răspunde actorului, printr-o postare pe Instagram care a devenit rapid virală.

„În fiecare seară, la Royal Opera House, mii de oameni se adună pentru balet și operă. Pentru muzică. Pentru povești. Pentru magia pură a spectacolului live”, a transmis instituția. Mesajul se încheia cu o invitație deschisă: „Dacă vrei să te răzgândești, Timothée Chalamet, ușile noastre sunt deschise.”

Un răspuns care a punctat exact unde trebuie.

Efectul „Timmy”: vânzări în creștere

Dar care a fost, până la urmă, efectul real al acestei controverse? Ei bine, unul complet neașteptat, după cum a dezvăluit recent directorul Alex Beard. Acesta a explicat strategia din spatele replicii lor. „Am considerat că este important să nu dăm un răspuns scorțos lui Chalamet”, a spus Beard.

Și se pare că a funcționat. „Am spus pur și simplu «Aruncă o privire la ce facem, amice», de exemplu, la faptul că cea mai mare parte a publicului nostru, ca vârstă, este formată din tineri între 20 și 30 de ani. Și știi ce? Postarea noastră a avut două milioane și jumătate de interacțiuni și jumătate de milion de distribuiri, doar pe Instagram.”

Cifrele vorbesc de la sine. Numai că surpriza cea mare abia acum vine. „Iar vânzările noastre de bilete au primit un impuls imediat. Așa că, noroc, Timmy!”, a concluzionat Alex Beard. Cine s-ar fi gândit, pe bune, că o critică poate aduce atâția oameni la teatru?

Până în acest moment, Timothée Chalamet nu a răspuns public la comentariile lui Alex Beard.