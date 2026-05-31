Gândește-te la o zi perfectă de primăvară la Paris. Salma Hayek, la 59 de ani, și soțul ei, François-Henri Pinault, au atras toate privirile duminică, în ziua a opta de la Roland Garros. Au venit să vadă meciul dintre Jesper De Jong și Alexander Zverev, dar adevăratul spectacol a fost în tribune. Cei doi s-au asortat perfect în ținute cu accente de piele neagră, însă detaliul care a cucerit internetul a fost părul actriței.

De ce ne atrage atât de mult genul acesta de apariție? Sincer, trăim într-o lume obsedată de perfecțiune și tinerețe veșnică, unde presiunea de a acoperi fiecare semn de îmbătrânire este uriașă pentru noi, femeile. Faptul că o divă de la Hollywood alege să își poarte firele albe cu o mândrie absolută ne dă o gură de aer proaspăt. Ne arată că stilul personal nu are legătură cu vopseaua de păr, ci cu atitudinea.

Actrița din „Frida” nu este la prima ei declarație de independență față de standardele rigide de frumusețe. Încă din 2023, ea a anunțat public că a renunțat complet la vopsitul părului. Iar decizia ei nu a venit dintr-o neglijență, ci dintr-o înțelegere profundă a propriului corp.

Lecția de stil din tribunele pariziene

Zverev a câștigat meciul în trei seturi directe, 7-6, 6-4, 6-1, dar pe Instagram fanii erau fascinați de cu totul altceva. Salma a purtat un top negru decoltat cu tiv roșu, pantaloni scurți din piele neagră până la genunchi și o geantă roșie matlasată. Soțul ei în vârstă de 64 de ani, președintele grupului Kering, a mers pe un tricou alb clasic, blugi gri, mocasini și o jachetă din piele neagră. Și ca să fim oneste, arătau impecabil împreună.

Într-un material publicat recent de Hellomagazine, aflăm că vedeta și-a completat look-ul cu un machiaj extrem de lejer, ochelari de soare și onduleuri naturale care îi puneau în valoare firele grizonate. Ulterior a adăugat ținutei și o șapcă neagră tip newsboy.

„La Roland Garros cu soțul meu. A fost atât de emoționant să îl văd pe Alexander Zverev câștigând!” – Salma Hayek, Actriță

Cum își îngrijește tenul și părul acasă

Dar ce se află în spatele acestui look atât de relaxat. Salma a refuzat mereu intervențiile cosmetice invazive, mai ales în tinerețe. Ea a povestit că a evitat capcanele în care cad multe femei la 30 de ani, cum ar fi peelingurile agresive, pentru că pielea arată pur și simplu ciudat după ele. Preferă o abordare mult mai blândă.

Cât despre părul ei grizonat, lucrurile stau la fel de simplu.

„Părului meu nu îi place să fie vopsit. Arăt mai bine cu părul sănătos care este alb.” – Salma Hayek, Actriță

Și totuși, ce face când vrea o acoperire rapidă fără să treacă pragul salonului? Aici intervine trucul pe care l-a dezvăluit fanilor anul trecut. Nu folosește spray-uri colorate scumpe, ci un produs pe care îl avem toate în trusa de machiaj: mascara. Ea a explicat că aplică mascara bine curățată direct pe rădăcini. Pe lângă faptul că acoperă firele albe, le și netezește pe cele rebele care stau ridicate. E ca și cum ai pune machiaj pe păr, a glumit ea, adăugând că așa scapă de corvoada vopsitului la fiecare trei săptămâni. Un sfat de la noi? Merită testat data viitoare când te grăbești să ieși din casă.

Pe lângă acest mic truc de machiaj, rutina ei de îngrijire a părului include aplicarea de uleiuri la vârfuri și o mască făcută în casă dintr-un sâmbure de avocado zdrobit. Alegerile ei ne amintesc că frumusețea autentică nu necesită tratamente de mii de euro. Rămâne doar să ne găsim curajul de a ne accepta exact așa cum suntem, cu fiecare fir alb care ne spune povestea.