Hayley Menzies, designerul iubit pentru estetica sa boemă și relaxată, dezvăluie culisele unui brand care a ajuns la aproape 15 ani de existență. Fără investitori și trecând prin crize economice majore, ea a reușit să construiască un nume purtat de vedete internaționale, pornind de la o simplă tarabă pe Portobello Road.

Gândește-te la câte branduri independente dispar după primele sezoane din cauza presiunii. Ei bine, povestea ei ne demonstrează că succesul sustenabil nu vine neapărat din planuri de afaceri rigide, ci din flexibilitate, instinct și, mai ales, dintr-o comunitate reală de femei care cred în aceeași viziune.

Începuturi atipice și lecții de supraviețuire

Înainte de a lansa oficial brandul în anul 2011, parcursul lui Hayley a fost departe de cel convențional. A trecut prin scena rave underground din Londra, a condus o afacere în domeniul vieții de noapte și s-a antrenat în yoga tocmai în Thailanda. Acești ani nomazi și plini de libertate au definit acel stil inconfundabil pe care îl apreciem azi. Dar cum a ajuns de la câteva eșarfe vândute la colț de stradă la un nume adorat de Fearne Cotton, Laura Whitmore sau Vogue Williams?

Așa cum povestește într-un interviu publicat recent de Marieclaire, provocările nu au ocolit-o deloc. Brexitul și pandemia au fost teste dure, pe care doar alți antreprenori le pot înțelege pe deplin. Și totuși, a mers mai departe.

„Cea mai mare realizare a carierei mele este că am rezistat 15 ani în modă… Asta e destul de mare, fără nicio investiție, apropo.” – Hayley Menzies, Fondator și Director Creativ

Rutina zilnică și alegerile vestimentare

Imaginează-ți că diminețile unui creator de modă nu sunt neapărat un haos de probe și stres în fața oglinzii. Pentru Hayley, mișcarea este absolut vitală. Fie că alege yoga, reformer Pilates sau un antrenament de forță, pur și simplu nu sare peste această etapă care îi dă energie. Iar când vine vorba de haine, lucrurile stau mult mai relaxat.

„Să mă îmbrac dimineața este destul de instinctiv… Depinde de vreme, de cum mă simt în corpul meu în ziua respectivă și, sincer, de ce este efectiv gata de purtat. Nu prea planific – pur și simplu văd cum mă poartă starea de spirit.” – Hayley Menzies, Fondator și Director Creativ

Dacă are o zi plină de probe, poartă ceva confortabil. Dacă are întâlniri în afara studioului, alege o piesă din colecția curentă. Iar la birou, pe lângă ochelarii de vedere care au început să îi facă probleme în ultimele 18 luni, are o regulă de aur. O bucată de ciocolată neagră la ora 15:00. cine nu are nevoie de un mic răsfăț la mijlocul zilei?

Inspirația se găsește în lucruri simple

După orele de muncă, designerul alege să se deconecteze total cu o plimbare lungă în parcul Little Wormwood Scrubs, unde admiră energia papagalilor verzi. Nu are un proces fix pentru a găsi inspirație. O piesă vintage, un material textil sau un imprimeu descoperit la o piață de vechituri îi declanșează imediat curiozitatea. Păstrează mereu un moodboard pe telefon, unde salvează tot ce îi atrage atenția.

Dincolo de momentele uriașe, precum deschiderea magazinului flagship din Duke of York Square în 2021 sau instalarea unui pop-up la Harrods (pentru care și-a golit propriul living ca să construiască decorul), conexiunea umană o ține motivată. Afacerea a evoluat de la o singură stagiară la un brand internațional, iar ea iubește această schimbare continuă.

Un sfat de la noi? Când te simți copleșită de garderobă sau de planuri, amintește-ți lecția ei despre adaptabilitate. În prezent, echipa lucrează deja intens pentru colecția de primăvară din 2027 și pregătește un nou magazin pe King’s Road. Ce piese noi vor cuceri străzile londoneze, dar direcția este clară: hainele trebuie să servească femeia care le poartă, nu invers.