Gândește-te puțin la momentul în care îți alegi ținuta pentru nunta unei prietene apropiate. Vrei să arăți impecabil, dar fără să eclipsezi mireasa, ? Taylor Swift a bifat o apariție de senzație weekendul trecut în Brooklyn, alături de Travis Kelce, dar a adăugat o piesă de rezistență care a transformat o simplă ieșire într-un moment de istorie a modei. Artista a purtat o rochie aurie din mătase semnată Maria Lucia Hohan, asortată cu un clutch și sandale Aquazzura, însă ochii tuturor au fost atrași de bijuteriile fabuloase pe care le-a ales.

Povestea din spatele strălucirii

Dincolo de prețurile exorbitante, alegerea ei ne arată de ce moda vintage are o greutate emoțională pe care piesele noi pur și simplu nu o pot egala. Când porți o bijuterie cu istorie, duci mai departe energia și povestea femeii care a deținut-o înainte. Este o lecție de stil pe care o putem aplica și noi, fie că vorbim de un colier moștenit de la bunica sau de o broșă descoperită la un târg de antichități. Nu ai nevoie de un buget de Hollywood pentru a da sens garderobei tale.

Iar detaliile din spatele acestui set sunt de-a dreptul fascinante. Într-o cronică de lifestyle publicată recent de Vogue, aflăm că pop starul a purtat un set complet Darlene De Sedle din aur de 22 de carate, cu opale și diamante. Partea cu adevărat impresionantă? Aceste piese sculpturale, cu reflexii pastelate, i-au aparținut idolului ei absolut, regretata Elizabeth Taylor.

Setul are un parcurs demn de un film clasic.

O investiție care a sfidat timpul

Legendara actriță de cinema a cumpărat aceste bijuterii în anul 1999. Au rămas în impresionanta ei colecție privată până la faimoasa licitație Christie’s din New York, organizată în 2011. La acea vreme, lotul s-a vândut pentru aproximativ 6.000 de dolari, contribuind la un record istoric de 156,7 milioane de dolari strânși într-o singură zi din vânzarea averii vedetei.

Dar lucrurile nu s-au oprit la acea sumă. Ulterior, superbul set din aur și opale a fost revândut pe platforma de lux 1stDibs pentru suma de 125.000 de dolari. Să fim sincere, o creștere de valoare absolut uluitoare pentru o arhivă personală.

Și nu e prima dată când Taylor Swift apelează la colecția actriței. În videoclipul ei din 2025, intitulat chiar „Elizabeth Taylor”, artista a purtat diamantul Krupp de 33 de carate cumpărat de Richard Burton în 1968, o tiară din secolul 19 purtată la premiile Oscar din 1957 și un faimos set de rubine Cartier. Ba chiar ne-a oferit un mic indiciu luna trecută, când a ieșit la cină în New York purtând inelul și brățara Darlene De Sedle la o rochie de zi cu dungi și o geantă Lady Dior galbenă.

Așteptarea care ține fanii în suspans

La brațul ei a stat Travis Kelce, îmbrăcat impecabil într-un sacou negru Fear of God și ochelari de soare întunecați. Cei doi au fost văzuți tot mai des împreună, atât în New York cât și în Londra, cu ținute perfect coordonate.

Zvonurile din industrie sugerează că logodna lor, anunțată în august anul trecut, se va materializa destul de curând. Rămâne însă o întrebare uriașă pe buzele tuturor pasionaților de modă. Ce bijuterii va alege Taylor Swift pentru propria ei rochie de mireasă, dacă la o simplă nuntă de prieteni a scos din seif o asemenea comoară istorică?