Ramona Olaru a pus capăt speculațiilor. Asistenta TV și-a oficializat relația cu artistul de origine greacă Steve Ant, iar confirmarea a venit chiar în direct, în platoul emisiunii Neatza, printr-un sărut pasional care a lăsat pe toată lumea cu gura căscată.

Declarații în premieră despre relație

Așezați unul lângă celălalt, cei doi au părut mai fericiți ca niciodată și au oferit câteva detalii inedite din viața lor de cuplu. După ce multă vreme l-a ținut departe de ochii publicului, acum Ramona pare pregătită să își asume povestea de dragoste. Artistul, pe numele său real Stefanos Kyriakos Anthopoulos, a dezvăluit cum o alintă în fiecare zi pe partenera sa.

„Ramona se trezește prima. Îi spun, în fiecare dimineață: ‘Ce faci, fetița mea?’”, a declarat Stefanos la Neatza.

Recomandari Cine e iubitul Ramonei Olaru și ce piesă de 1 milion de vizualizări are cu fosta soție a lui Sanfira

Iar Ramona a completat imediat, comunicarea dintre ei. „În casă, vorbim română, pentru că vorbește foarte bine română”. Pe bune, v-ați fi gândit la atâta deschidere?

Sărutul din platoul emisiunii

Motivul prezenței lor în emisiune a fost promovarea celei mai noi piese a lui Steve, pentru care au filmat împreună un videoclip senzual. Provocați să refacă scena finală din clip, cei doi nu au stat deloc pe gânduri.

Ramona Olaru s-a ridicat, a dansat, iar la final și-a sărutat iubitul sub privirile colegilor, care au început imediat să aplaude.

Recomandari Alex Bodi neagă întâlnirea cu Ramona Olaru și explică scandalul

Un moment care a spulberat orice mister.

Cine este Steve Ant, noul iubit al Ramonei

Noul partener al Ramonei nu este un nume complet necunoscut publicului din România. Artistul grec s-a mutat în țara noastră încă din 2020. E drept că, după pandemie, s-a întors în Grecia, dar dragostea pentru România l-a făcut să revină.

El a participat la The Ticket și a avut o colaborare notabilă cu Codruța Filip, fosta soție a lui Valentin Sanfira.

Recomandari Moment special pentru Ramona Olaru după ce un fan a devenit viral pe TikTok

Numai ca povestea devine și mai interesantă. Steve a mai fost invitat la emisiunea Neatza în urmă cu un an (o simplă coincidență?), însă nimeni nu știe dacă scânteile dintre el și Ramona s-au aprins atunci sau dacă flacăra a pornit mult mai târziu.