Dragostea dintre Ramona Olaru și artistul grec Steve Ant pare să fi ajuns la final. După doar câteva luni de relație, cei doi ar fi decis să meargă pe drumuri separate, o decizie sugerată de semne tot mai evidente apărute în mediul online.

Semnele unei răciri

La început, Ramona Olaru și Steve Ant au preferat discreția, confirmând relația abia după o perioadă. Au urmat apariții tot mai dese, culminând cu o vacanță idilică în Tenerife în perioada Paștelui, care părea să confirme seriozitatea legăturii lor. Numai că, la întoarcerea în țară, lucrurile par să se fi schimbat. Interacțiunile online s-au rărit, iar postările lor au căpătat un ton enigmatic. V-ați gândit vreodată cât de mult spun rețelele sociale despre o relație?

Ramona a publicat un mesaj cu subînțeles, care a lăsat loc multor interpretări. „Când cineva nu crede că poate să se ridice la standardele tale, își protejează ego-ul prin a-ți diminua valoarea și prin a se convinge pe sine că tu ești problema”, a scris asistenta TV pe Instagram.

Recomandari Alex Bodi neagă întâlnirea cu Ramona Olaru și explică scandalul

De cealaltă parte, nici Steve Ant nu a părut mai optimist. Artistul a postat și el un mesaj care sugerează o perioadă dificilă: „Și eu sunt obosit, frate, dar avem niște visuri de urmărit”.

Alex Bodi intră în scenă cu ironii

Zvonurile despărțirii au ajuns, cum era de așteptat, și la urechile lui Alex Bodi, cu care Ramona Olaru a avut o dispută în urmă cu câteva luni. Și, pe bune, afaceristul nu s-a abținut deloc, lansând un atac sarcastic pe rețelele sociale.

„Banii nu aduc fericirea și dacă îi ai… iar dacă nu, nasoleanu!! acum cântă în arabă… cu uleiul de măsline nu s-a înțeles bine!!!”, a transmis Alex Bodi, făcând o aluzie directă la originea greacă a lui Steve Ant și la preferințele financiare pe care i le atribuie Ramonei.

Recomandari Ramona Olaru confirmă relația cu iubitul grec printr-un sărut în direct

O remarcă acidă, fără perdea.

Un conflict mai vechi

Dar de unde atâta înverșunare? Ei bine, conflictul dintre cei doi nu este nou. Totul a pornit de la declarațiile făcute de Ramona Olaru în podcastul lui Jorge, unde a vorbit deschis despre importanța situației financiare a unui partener. La acea vreme, Alex Bodi a reacționat vehement.

„Nu am nimic personal cu nimeni, doar că urăsc falsitatea și perversitatea asta. Lejeritatea cu care vorbesc ele de bani și parte financiară, dar nimic de iubire sau ce aport au ele într-o relație! Un om cu bani selectează mereu femeile și poate avea ca ea 10 lunar. Dacă ea crede că apărând la TV e vreo divă și unii trebuie să-i facă ei toate poftele, se înșală amarnic”, declara afaceristul la momentul respectiv.

Recomandari Moment special pentru Ramona Olaru după ce un fan a devenit viral pe TikTok

Criticile sale (deloc subtile) au continuat, vizând direct pretențiile asistentei TV. „Nu are ea sânge regal sau a trăit numai în medii habsburgice sau ludovice, să i se cuvină milionari. O femeie independentă, cum se crede ea, trebuie să vorbească altfel, mai ales la TV, dacă vrea să fie un exemplu. Așa e doar un exemplu al femeilor pe interes”, a adăugat el.