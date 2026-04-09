Lumea cinematografiei este în doliu. Actorul irlandez Michael Patrick, cunoscut publicului larg pentru apariția sa în serialul fenomen „Game of Thrones”, a încetat din viață la vârsta de 35 de ani. Decesul său a survenit după o luptă de peste doi ani cu boala neuronului motor, o afecțiune neurodegenerativă incurabilă.

Anunțul dureros al soției sale

Vestea tragică a fost făcută publică de soția sa, Naomi Sheehan, printr-un mesaj emoționant postat pe Instagram. Ea a dezvăluit că actorul s-a stins în liniște, la Northern Ireland Hospice, unde fusese internat cu zece zile înainte, înconjurat de toți cei dragi.

„Aseară, Mick a murit, din păcate, la Northern Ireland Hospice. A fost diagnosticat cu boală a neuronului motor pe 1 februarie 2023. A fost internat acum 10 zile și a fost îngrijit de echipa incredibilă de acolo. S-a stins în pace, înconjurat de familie și prieteni. Nu există cuvinte care să descrie cât de frânte ne sunt inimile”, a scris Sheehan.

Lupta cu o boală necruțătoare

Dar ce înseamnă, mai exact, această afecțiune? Boala neuronului motor, conform Asociației MND, „atacă rapid nervii care controlează mișcarea, astfel încât mușchii nu mai funcționează”.

lucrurile stau cam așa: afecțiunea duce la slăbirea, rigidizarea și atrofierea progresivă a mușchilor. Funcții esențiale precum mersul, vorbitul, alimentația și chiar respirația devin din ce în ce mai dificile. Deși familia nu a dezvăluit forma exactă a bolii de care suferea actorul (ALS fiind cea mai frecventă variantă), este o condiție considerată „scurtătoare de viață”.

„Un titan de bărbat roșcat”

Dincolo de suferință, mesajul soției sale a subliniat spiritul neasteptat al lui Michael Patrick. Ea a vorbit despre impactul profund pe care l-a avut asupra tuturor, atât înainte, cât și în timpul bolii sale.

„S-a spus de mai multe ori că Mick a fost o inspirație pentru oricine a avut privilegiul să îl cunoască, nu doar în ultimii ani, în timpul bolii, ci în fiecare zi a vieții lui. A trăit o viață cât de plină poate trăi un om. Bucurie, spirit din abundență, râs molipsitor. Un titan de bărbat roșcat.”

Iar pentru a-i cinsti memoria, a încheiat mesajul cu un citat preferat al actorului, din scriitorul irlandez Brendan Behan: „Cele mai importante lucruri de făcut în lume sunt să mănânci ceva, să bei ceva și să ai pe cineva care te iubește. Așa că nu complica lucrurile. Mănâncă. Bea. Iubește.”

O carieră în plină ascensiune

E drept că mulți și-l amintesc din „Game of Thrones”, însă cariera lui Michael Patrick era mult mai diversă și se afla într-o ascensiune promițătoare. A jucat în producții precum „Blue Lights”, „This Town” și în serialul BBC „My Left Nut”, pe care l-a și co-scris, inspirându-se din propriile experiențe din adolescență.

A mai apărut în șase episoade din „Blasts from the Past” și în patru episoade din „The Spectacular”. Ultimul său rol a fost în filmul TV german „Mordlichtern – Tod auf den Färöer Inseln”, care a fost lansat în 2025.