Peste 70 de perechi de adidași purtați de starul NBA Stephen Curry în această perioadă de „sneaker free agency” vor fi scoase la licitație de casa Sotheby’s. Toate încasările vor sprijini fundația sa din Oakland, Eat. Learn. Play. Licitația online va fi deschisă pentru oferte în perioada 13-28 aprilie.

O despărțire și o libertate neașteptată

Totul a început în noiembrie, când celebrul jucător de la Golden State Warriors a anunțat că nu mai este legat de un partener anume, după o colaborare de 12 ani cu Under Armour. A urmat o perioadă fără precedent. Unul dintre cei mai mari jucători din istoria NBA a avut libertatea de a purta orice model de încălțăminte sport dorea pentru restul sezonului, alimentând speculațiile despre un viitor parteneriat.

Și, pe bune, a profitat din plin de această ocazie. Curry a purtat pe teren sau în afara lui mărci din întreaga lume, printre care Nike, Jordan Brand, Adidas, Reebok, Li-Ning, Anta, New Balance, Puma, AND1, DaDa Supreme, On și Hoka.

Fiecare adidas spune o poveste

Descrisă oficial drept „o călătorie deliberată și foarte atent curatoriată”, alegerea fiecărei perechi de adidași a fost un gest de PR în sine. Curry a folosit încălțămintea ca pe un instrument de a spune povești, aducând un omagiu altor jucători de baschet și nu numai. V-ați fi gândit vreodată la asta? De la modele retro Air Jordan, la pantofi de tenis creați pentru Roger Federer, ba chiar și multiple referințe la WNBA și baschetul feminin, fiecare apariție a generat discuții.

„Am crezut întotdeauna că fiecare pereche de adidași spune o poveste”, a declarat Curry. „Această colecție surprinde cu adevărat un capitol unic pentru mine în timpul perioadei mele de «sneaker free agency» din acest sezon. De la drumurile spre arenă, la încălzirea de pe teren și la meciurile din toată țara, am fost entuziasmat să petrec acest timp aducând în atenție jucători care și-au lăsat amprenta de-a lungul anilor în lumea adidașilor.”

Iar alegerile au fost, nu de puține ori, provocatoare. Sosind în San Francisco, de exemplu, a purtat modelul Air Jordan 12 „Flu Game”, faimos pentru performanța lui Michael Jordan împotriva Utah Jazz. În Orlando, a adus un tribut lui Shaquille O’Neal cu Reebok Shaqnosis și a purtat Nike Sabrina 3 în sprijinul Sabrinei Ionescu, chiar în timp ce starul WNBA se afla în tribune.

Piese de colecție cu semnificație

Printre cele mai importante piese ale licitației se numără câteva modele cu o încărcătură emoțională aparte. Unul dintre ele este Nike Kobe 6 Protro „Mambacita”, un model care onorează memoria lui Kobe Bryant și a fiicei sale Gianna, creat în parteneriat cu Vanessa Bryant. Curry a purtat această pereche la încălzire chiar a doua zi după ce și-a anunțat independența față de branduri.

Un alt model din colecție este Sabrina Nike 3, într-o variantă de culoare personalizată „By You”, purtat la un meci din ianuarie împotriva New York Knicks. E drept că alegerea a fost potrivită, având în vedere că Ionescu joacă pentru New York Liberty. Adidașii includ numărul său 30, inițialele WSC și motto-ul său „Pot face orice” (I Can Do All Things).

colecția include și modelul Adidas AE 1 Low „Gold Medal” PE, pe care Curry l-a purtat în timpul sesiunilor media de la All-Star Weekend din februarie. Modelul a fost creat pentru Anthony Edwards, după ce a câștigat prima sa medalie olimpică de aur la Jocurile Olimpice de la Paris din 2024, unde Curry a fost căpitanul echipei.

Cultură și un scop nobil

Brahm Wachter, șeful departamentului de obiecte de colecție moderne de la Sotheby’s, a subliniat unicitatea evenimentului. „Ceea ce ridică la un alt nivel perioada de «sneaker free agency» a lui Stephen Curry este statura omului din centrul ei. Curry nu este doar unul dintre jucătorii definitorii ai generației sale, ci unul dintre rarii sportivi care au schimbat fundamental modul în care baschetul este jucat, antrenat și înțeles. Niciun jucător de o asemenea anvergură nu a navigat prin «sneaker free agency» sub acest tip de reflectoare globale, unde fiecare decizie este văzută, distribuită și interpretată în timp real.”

O mișcare cu adevărat impresionantă.

Wachter a adăugat: „Fiecare pereche reprezintă un moment în istoria baschetului, având o semnificație diferită de orice s-a văzut până acum în cultura sneakerilor. Să avem privilegiul de a le prezenta la licitație în beneficiul Eat. Learn. Play. este punctul în care cultura se întâlnește cu scopul în cea mai puternică formă a sa.”

Dar, dincolo de cifre și modele, impactul social rămâne cel mai important. „Ceea ce face acest lucru și mai special este impactul pe care îl poate avea în afara terenului. Fiecare dolar strâns va sprijini Eat. Learn. Play. – fundația pe care am co-fondat-o împreună cu Ayesha – unde ne concentrăm pe nevoile de zi cu zi care modelează viitorul unui copil, cu acces la mâncare, educație și locuri sigure pentru a se juca și a crește”, a concluzionat Curry.