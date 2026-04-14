Nike și-a cimentat dominația în NBA, reușind o performanță rară în sezonul regulat 2025-2026. Toți cei 10 adidași din topul celor mai purtați de jucători pe parchet au aparținut brandului american sau diviziei sale, Jordan Brand, o creștere față de sezonul anterior, când „doar” nouă din zece modele erau din portofoliul companiei.

Hegemonia liniei Kobe Bryant

Moștenirea lui Kobe Bryant continuă să fie extrem de puternică în ligă. Hai să vedem cifrele. Nu mai puțin de patru modele din linia sa au intrat în top 10, cu Nike Kobe 6 Protro ocupând detașat primul loc. Acesta a fost purtat timp de 71.312 de minute, având un avans zdrobitor de aproape 45.000 de minute față de următorul clasat.

Și nu se oprește aici. Pe locul al doilea s-a clasat modelul Nike Kobe 5 Protro, în timp ce Nike Kobe 4 Protro și Kobe 8 Protro au ocupat pozițiile patru, respectiv zece. Practic, aproape jumătate din top este dedicat legendarului jucător.

Ceilalți sportivi din top

Iar lista continuă cu alte nume mari ale baschetului actual și cu modele care au confirmat pe teren. Linia de adidași unisex a Sabrinei Ionescu continuă să facă furori în liga masculină, modelul Sabrina 3 clasându-se pe un solid loc trei.

Alte trei modele signature și-au făcut loc în clasament. Vorbim despre KD 18 al lui Kevin Durant pe locul cinci, Ja 3 al lui Ja Morant pe șapte și Book 1, pantoful de debut al lui Devin Booker, pe poziția a opta. Restul locurilor au fost completate de modele populare precum GT Cut 3 (locul șase) și Air Jordan 40 (locul nouă).

Adidas, marele absent

Dar ce s-a întâmplat cu competiția? E drept că în sezonul 2024-2025, Adidas reușise să prindă un loc în top 10, mai exact ultima poziție, cu modelul D.O.N. Issue 6 al lui Donovan Mitchell. Anul acesta, însă, a dispărut complet din peisaj.

Deși pantofii unor sportivi precum Anthony Edwards sau James Harden, ambii la Adidas, au fost lăudați în ultimii ani, se pare că nu au reușit să erodeze dominația pe care Nike o exercită în rândul jucătorilor din NBA.

Cifrele vorbesc de la sine.

Dominanță și în vânzări, nu doar pe teren

Numai că supremația nu se oprește pe parchet. O analiză a celor mai vândute 20 de modele de adidași de baschet de pe platforma StockX în 2025 arată o imagine similară, dacă nu chiar mai clară. Toate cele 20 de modele au fost produse de Nike sau de Converse (brand deținut tot de Nike).

Singura intrare care nu a purtat sigla Nike a fost modelul Converse Shai 001, al lui Shai Gilgeous-Alexander, confirmând astfel că gigantul american controlează aproape în totalitate atât preferințele sportivilor, cât și pe cele ale consumatorilor.