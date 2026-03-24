Pe măsură ce înaintăm în vârstă, multe schimbări subtile trec neobservate, până devin evidente. Rărirea părului este una dintre ele, o preocupare comună pentru care am consultat-o pe Ruth Collis, specialist trico-terapeut și expertă în tratamente pentru căderea părului. Ea explică motivele din spatele acestui fenomen și oferă strategii concrete pentru a-i contracara efectele.

De ce se subțiază părul odată cu vârsta

La prima vedere, ai zice că e doar o chestiune de genetică. Lucrurile stau însă puțin diferit, fiind o combinație de mai mulți factori care se acumulează în timp. Schimbările hormonale joacă un rol esențial. „Pe măsură ce îmbătrânim și depășim pubertatea, suntem expuși la hormoni pentru o perioadă mai lungă de timp și, dacă există o sensibilitate la aceștia, atunci poate cauza subțierea și miniaturizarea părului nostru”, explică Collis.

Multe femei observă schimbări majore în timpul unor etape cheie, precum menopauza. „Variază de la o persoană la alta, dar este comun pentru femei să observe căderea și rărirea părului în etapele vieții determinate de hormoni, cum ar fi la începutul menstruației, după naștere și apoi în timpul perimenopauzei și menopauzei”, spune specialista. Mai mult, ea adaugă: „Multe femei constată că au fost OK cu părul lor, dar apoi, brusc, când ajung la perimenopauză sau menopauză, fluctuația hormonală poate accelera cu adevărat acea cădere a părului pentru ele.”

Apoi, intervine regenerarea celulară. Sau, mai bine zis, încetinirea ei. „Pe măsură ce îmbătrânim, celulele noastre pur și simplu nu se mai replică în același mod și nu ne mai vindecăm la fel de bine ca înainte, ceea ce are un impact asupra calității părului nostru”, detaliază Collis.

E o realitate biologică.

Dar nu e totul despre procesele interne. Factorii de mediu și stilul de viață își pun amprenta. „Nu este întotdeauna doar genetic, există și lucruri pe care le facem zi de zi, cum ar fi consumul de alcool și fumatul, care înrăutățesc sănătatea părului și accentuează rărirea”, afirmă Collis. Chiar și anumite medicamente (de exemplu, cele pentru tiroidă) pot influența podoaba capilară. „Există o corelație între medicație și calitatea părului. Când începi inițial multe medicamente, acestea pot provoca o cădere a părului și uneori situația se va stabiliza, dar există unele tipuri care sunt bine-cunoscute pentru că produc mai puțin păr și un fir mai subțire ca efect secundar.”

deficiențele de nutrienți, precum cea de fier, pot fi o cauză. „Fierul este esențial pentru producerea hemoglobinei, care este responsabilă pentru transportul oxigenului la foliculii de păr, iar foliculii de păr sunt foarte metabolici, [necesitând] multă energie și oxigen pentru a funcționa”, explică specialista. „asa ca, dacă ai o deficiență de fier de lungă durată, acest lucru se va reflecta în părul tău pe termen lung.”

Primele semne pe care le observi

Te-ai întrebat vreodată care sunt primele indicii, pe bune? Nu e vorba doar de firele de păr lăsate pe pernă. Semnele sunt adesea mai subtile la început.

„Multe femei încep să observe un scalp mai vizibil sau o cărare care se lărgește, iar bărbații tind să observe inițial retragerea liniei părului, chelie sau faptul că zona coroanei devine mai vizibilă”, subliniază Collis. Iar alte semne pot fi legate de coafură: „Oamenii ar putea, si, să observe că coada de cal devine mai subțire sau mai firavă sau că părul lor devine mai dificil de aranjat într-o coafură, pentru că nu mai este la fel de mult păr ca înainte.”

7 sfaturi pentru un păr sănătos și puternic

Bun, și ce e de făcut? Ruth Collis oferă câteva sfaturi practice, care țin mai mult de un stil de viață echilibrat decât de produse minune.

Primul pas este să te întorci la elementele de bază. „Cheia este să-ți pui la punct elementele de bază”, spune Collis. „Dacă somnul tău nu este grozav și nutriția lipsește, asta îți va afecta direct părul, deoarece părul este un barometru al sănătății.” Sfatul ei direct este: „Așa că le spun mereu pacienților mei, tratați-vă ca pe un copil mic. Ați mâncat suficient astăzi? Ați băut suficientă apă? Ați dormit suficient?”

Apoi, concentrează-te pe nutriție. „Consumul unui spectru larg de fructe, legume, nuci, semințe și leguminoase și asigurarea unui aport suficient de fibre și proteine este foarte important pentru sănătatea părului tău.”

Iar stresul cronic poate avea un impact major, așa că e important să-l gestionezi. „Este important să petreci timp cu oameni care te vor face să te simți îngrijit și iubit, deoarece oxitocina este foarte bună la neutralizarea stresului”, recomandă ea.

Nu uita să ieși afară. „Mulți oameni au deficiență de vitamina D, în special în Marea Britanie, iar vitamina D este foarte importantă pentru păr. Joacă un rol important în reducerea inflamației, în pornirea ritmului circadian și în combaterea creșterii nivelului de cortizol din cauza stresului.”

Păstrează scalpul curat. „Dacă vrei un mediu bun pentru ca părul tău să crească, asigură-te că scalpul tău este foarte frumos și curat”, recomandă Collis.

Protejează-ți scalpul de soare, mai ales dacă părul este deja rărit. „Asigură-te că îți protejezi scalpul pe vreme caldă, deoarece este cel mai înalt punct al capului și se arde ușor. Poartă o pălărie sau încearcă să eviți soarele de la amiază.”

Și, cel mai important, cere sfatul unui profesionist. „Dacă există o schimbare drastică în mediul scalpului sau în părul tău, atunci investigheaz-o cu ajutorul unui profesionist”, sfătuiește Collis.