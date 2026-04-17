Te numeri printre cei care preferă un duș matinal revigorant sau printre adepții relaxării de seară, care câștigă astfel minute prețioase de somn? Ei bine, când vine vorba de spălatul părului, se pare că momentul ideal nu ține de preferințe, ci de un factor esențial: tipul tău de păr. Logica e simplă, dar mulți o ignoră.

Tipul de păr dictează totul

La prima vedere, pare un detaliu minor. Și totuși, principalul factor pe care trebuie să-l iei în calcul este grosimea firului de păr. Cum știi în ce categorie te încadrezi? E simplu. Dacă firele tale sunt mai aspre și mai opace, ai un păr gros. În schimb, dacă abia le simți la atingere și sunt mai puțin vizibile, ai un păr fin.

Părul fin are nevoie de o spălare matinală

Iar pentru părul fin, lucrurile sunt destul de clare. Acesta tinde să se îngrașe mult mai repede decât părul gros, iar frecarea cu perna în timpul nopții poate activa glandele sebacee de la nivelul scalpului. Așa că, dacă vrei să eviți aspectul uleios, cel mai bun moment pentru spălare este dimineața. Jose Sanchez, hair master la Oramai Hair Salon din Madrid, recomandă acest obicei pentru a te asigura că părul „rămâne curat toată ziua”.

Dincolo de aspectul de curat, spălarea matinală aduce un alt beneficiu important. María Baras, hairstylist și director la Salon Cheska din Madrid, adaugă că acest ritual ajută părul fin să-și mențină volumul. Dermatologul Marisa Garshick, de la MDCS Dermatology, a subliniat anterior că persoanele cu păr fin ar trebui să-și spele părul mai des pentru a preveni acumularea de sebum.

Părul gros, mai tolerant cu spălarea de seară

Dacă ai părul gros, stai liniștită, poți să te speli pe cap seara fără probleme. Ba chiar este benefic să nu o faci prea des, pentru a nu elimina uleiurile naturale care îl protejează. Părul gros tolerează mai bine spălările nocturne și beneficiază de pe urma unei frecvențe mai reduse.

Pericolul ascuns: de ce să nu dormi niciodată cu părul ud

Numai că există o capcană în care cad mulți, indiferent de tipul de păr. Nu ar trebui să-ți faci un obicei din a dormi cu părul ud, mai ales dacă este drept sau ondulat. De ce? Explicația vine de la medicul dermatolog Hadley King, din New York. „Părul umed tinde să fie mai fragil, deoarece apa rupe temporar legăturile de hidrogen din structura proteică a firelor de păr”, explică aceasta. „Acest lucru crește elasticitatea, ceea ce poate face părul mai predispus la rupere.”

Pe bune, chiar e atât de grav?

E drept că părul creț și texturat reacționează invers în ceea ce privește elasticitatea, dar nici în acest caz nu este recomandat să dormi frecvent cu părul ud. Riscurile includ perturbarea microbiomului scalpului, dezvoltarea bacteriilor, apariția erupțiilor cutanate (da, chiar și coșuri pe scalp) și agravarea altor afecțiuni ale pielii capului.

Soluții de urgență dacă nu ai timp să te usuci

Dacă ești pe fugă și știi că nu vei avea timp să-ți usuci părul înainte de culcare, experții recomandă câteva trucuri. Folosește o față de pernă din satin sau mătase, aplică produse hrănitoare și optează pentru coafuri care previn încurcarea și permit oxigenarea scalpului. Cele mai bune opțiuni, în funcție de textura părului, sunt cozile împletite simple, codițele afro sau coafura de tip „ananas”.