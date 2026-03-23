Multe femei observă schimbări majore ale părului în perioade cheie, precum menopauza, dar subțierea firelor poate începe mult mai devreme, fiind un proces gradual. Am stat de vorbă cu Ruth Collis, specialist tricolog, pentru a înțelege de ce se întâmplă acest lucru și, mai ales, ce putem face în privința asta.

Cauzele hormonale și celulare

La prima vedere, dăm vina pe gene. Numai că lucrurile stau puțin diferit. Schimbările hormonale sunt, de fapt, un vinovat principal. „Pe măsură ce înaintăm în vârstă și depășim pubertatea, suntem expuși la hormoni pentru o perioadă mai lungă de timp și, dacă există o sensibilitate la aceștia, atunci poate apărea subțierea și miniaturizarea părului nostru”, explică Collis.

Nu de puține ori, femeile observă căderea și subțierea părului în etapele vieții dictate de hormoni. „Variază de la o persoană la alta, dar este frecvent ca femeile să observe căderea și subțierea părului în etapele vieții determinate de hormoni, cum ar fi la începutul menstruației, după naștere și apoi în timpul perimenopauzei și menopauzei”, spune specialista. Iar pentru multe, menopauza este un adevărat accelerator. „Multe femei constată că au fost mulțumite de părul lor, dar apoi, brusc, când ajung la perimenopauză sau menopauză, fluctuația hormonală poate accelera cu adevărat căderea părului pentru ele.”

Pe lângă hormoni, mai intervine un factor inevitabil: îmbătrânirea celulară. „Pe măsură ce îmbătrânim, celulele noastre pur și simplu nu se mai replică în același mod și nu ne mai vindecăm la fel de bine ca înainte, ceea ce are un impact asupra calității părului nostru”, adaugă Collis.

Factorii de mediu și carențele

Stilul de viață are și el un cuvânt greu de spus. „Nu este întotdeauna doar genetic, există și lucruri pe care le facem zi de zi, cum ar fi consumul de alcool și fumatul, care înrăutățesc sănătatea părului și subțierea acestuia”, afirmă tricologul. „de-a lungul timpului, efectele negative ale acestor lucruri se cumulează.”

Dar stai puțin, cum vine asta cu medicamentele? Anumite tratamente pot afecta direct podoaba capilară. „Există o corelație între medicație și calitatea părului”, subliniază Collis. „Când începi inițial multe medicamente, acestea pot provoca o cădere a părului și uneori situația se va stabiliza, dar există unele tipuri care sunt bine-cunoscute pentru că produc mai puțin păr și un păr mai fin ca efect secundar.”

O altă cauză frecventă o reprezintă carențele, în special cea de fier. „Fierul este esențial pentru producerea hemoglobinei, care este responsabilă pentru transportul oxigenului la foliculii de păr, iar foliculii de păr sunt foarte metabolici, [ei necesită] multă energie și oxigen pentru a funcționa”, explică specialista. „asa ca, dacă ai o deficiență de fier de lungă durată, acest lucru se va reflecta în părul tău pe termen lung.”

Primele semne pe care le observi

Te-ai uitat vreodată cu atenție la cărarea din păr? Sau ai simțit că prinzi coada de cal mai greu? Acestea pot fi primele indicii. „Multe femei încep să observe un scalp mai vizibil sau o cărare care se lărgește, iar bărbații tind să observe inițial retragerea liniei părului, chelie sau faptul că zona coroanei devine mai vizibilă”, evidențiază Collis.

Semnele sunt subtile la început.

„Oamenii ar putea, si, să observe că coada de cal devine mai subțire sau mai firavă sau că părul devine mai greu de aranjat într-o coafură, pentru că nu mai este la fel de mult păr ca înainte.”

7 sfaturi pentru un păr sănătos

Din fericire, există soluții. E drept că nu putem opri timpul în loc, dar putem îmbunătăți mare sănătatea părului. „Cheia este să pui la punct elementele de bază”, spune Collis. „Dacă somnul tău nu este grozav și nutriția lipsește, acest lucru va avea un impact direct asupra părului tău, deoarece părul este un barometru pentru sănătate.”

Sfatul ei este surprinzător de simplu și direct. „Așa că le spun mereu pacienților mei, tratați-vă ca pe un copil mic. Ați mâncat suficient astăzi? Ați băut suficientă apă? Ați dormit suficient?”

Pe baza recomandărilor sale, iată 7 pași concreți: