Pe măsură ce înaintăm în vârstă, nu puține sunt schimbările pe care le observăm la corpul nostru, iar rărirea părului este una dintre ele. Deși adesea trecută cu vederea la început, scăderea densității capilare devine o preocupare reală pentru mulți. Am stat de vorbă cu Ruth Collis, specialist tricolog, pentru a înțelege exact care sunt cauzele și, mai ales, soluțiile.

Principalele cauze ale subțierii părului

La prima vedere, ai zice că e doar o chestiune de genetică. Lucrurile stau însă puțin diferit. Sunt mai mulți factori în joc, de la hormoni la stilul de viață. Hai să vedem care sunt cei mai importanți.

Schimbările hormonale joacă un rol esențial. „Pe măsură ce îmbătrânim și trecem de pubertate, suntem expuși la hormoni pentru o perioadă mai lungă de timp și, dacă există o sensibilitate la aceștia, atunci se poate ajunge la subțierea și miniaturizarea părului nostru”, explică Collis. Femeile resimt aceste transformări în etape cheie. „Variază de la o persoană la alta, dar este comun pentru femei să observe căderea și subțierea părului în etapele vieții determinate de hormoni, cum ar fi la începutul menstruației, după naștere și apoi în timpul perimenopauzei și menopauzei.”

Iar menopauza poate fi un declanșator serios. „Multe femei constată că au fost OK cu părul lor, dar apoi, brusc, când ajung la perimenopauză sau menopauză, fluctuația hormonală poate accelera cu adevărat căderea părului pentru ele.”

Pe lângă hormoni, și regenerarea celulară încetinește. E un proces natural. „Pe măsură ce îmbătrânim, celulele noastre pur și simplu nu se mai replică la fel și nu ne mai vindecăm la fel de bine ca înainte, ceea ce are un impact asupra calității părului nostru”, adaugă specialista. Și nu e tot. Anumite carențe, precum cea de fier, își spun cuvântul. „Fierul este esențial pentru producerea hemoglobinei, care este responsabilă pentru transportul oxigenului la foliculii de păr, iar foliculii de păr sunt foarte metabolici, [necesitând] multă energie și oxigen pentru a funcționa”, spune Collis. „asa ca, dacă ai o deficiență de fier de lungă durată, acest lucru se va reflecta în părul tău pe termen lung.”

Factorii de mediu și stilul de viață

Nu e totul despre ce se întâmplă în interiorul corpului. Obiceiurile noastre zilnice au un impact direct. „Nu este întotdeauna doar genetic, există și lucruri pe care le facem zi de zi, cum ar fi consumul de alcool și fumatul, care înrăutățesc sănătatea părului și subțierea acestuia”, avertizează Collis. Iar efectele se adună în timp. „În timp, efectele negative ale acestor lucruri se cumulează.”

Până și medicamentele pot afecta podoaba capilară. „Există o corelație între medicație și calitatea părului”, subliniază ea. „Când începi inițial multe medicamente, acestea pot provoca o cădere a părului și uneori situația se stabilizează, dar există unele tipuri care sunt bine-cunoscute pentru că produc mai puțin păr și un fir mai subțire ca efect secundar.”

Primele semne pe care le observi

V-ați întrebat vreodată de ce coada de cal pare mai subțire ca altădată sau de ce cărarea pare mai lată? Acestea sunt semne clare. „Multe femei încep să observe un scalp mai vizibil sau o cărare care se lărgește, iar bărbații tind să observe inițial retragerea liniei părului, chelie sau faptul că zona coroanei devine mai vizibilă”, detaliază Collis.

Un alt indiciu? Părul nu mai stă aranjat la fel de ușor. „Oamenii ar putea, si, să observe că coada de cal devine mai subțire sau mai firavă sau că părul devine mai greu de coafat, pentru că nu mai este la fel de mult păr ca înainte.”

Ce poți face pentru un păr sănătos

Dar stai puțin, ce e de făcut? E drept că nu putem opri timpul, dar putem lua măsuri pentru a ne menține părul puternic.

„Cheia este să-ți pui la punct elementele de bază”, spune Collis. „Dacă somnul tău nu este grozav și nutriția lipsește, asta va avea un impact direct asupra părului tău, deoarece părul este un barometru al sănătății.”

Sfatul ei este simplu și direct. „Așa că le spun mereu pacienților mei, tratați-vă ca pe un copil mic. Ați mâncat suficient astăzi? Ați băut suficientă apă? Ați dormit suficient?”

Nutriția este crucială. „Consumul unui spectru larg de fructe, legume, nuci, semințe și leguminoase și asigurarea unui aport suficient de fibre și proteine este foarte important pentru sănătatea părului”, recomandă ea. La fel de important este și managementul stresului. „Stresul cronic poate avea un impact mare asupra sănătății părului nostru, așa că este important să petrecem timp cu oameni care ne fac să ne simțim îngrijiți și iubiți, deoarece oxitocina este foarte bună la combaterea stresului.”

Nu uita nici de vitamina D. „Mulți oameni au deficit de vitamina D (în special în Marea Britanie, dar e valabil și la noi), iar vitamina D este foarte importantă pentru păr”, explică specialista. „Joacă un rol important în reducerea inflamației, pornirea ritmului circadian și combaterea nivelurilor crescute de cortizol din cauza stresului.”

Îngrijirea scalpului, un pas esențial

Până la urmă, totul pornește de la rădăcină. Un scalp sănătos înseamnă un păr sănătos. „Dacă vrei un mediu bun pentru ca părul tău să crească, asigură-te că scalpul tău este foarte curat”, recomandă Collis.

Și protejează-l de soare. „Dacă părul tău se rărește, asigură-te că îți protejezi scalpul pe vreme caldă, deoarece este cel mai înalt punct al capului și se arde ușor”, adaugă ea. „Poartă o pălărie sau încearcă să eviți soarele de la amiază.”

Numai că, dacă observi schimbări bruște și dramatice, cel mai bun sfat rămâne unul singur. „Dacă există o schimbare drastică a mediului scalpului sau a părului tău, atunci cere o investigație de la un profesionist”, încheie Collis.