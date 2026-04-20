Diana Warren, o femeie de 55 de ani, a trăit mai bine de cinci decenii cu o afecțiune cardiacă gravă fără să aibă habar. Descoperirea șocantă a venit după ce s-a prăbușit în timpul unei plimbări cu bicicleta. Acum, se pregătește pentru o cursă caritabilă de 54 de mile pentru a sprijini Fundația Britanică a Inimii.

Prăbușirea neașteptată

Totul s-a întâmplat în iunie 2022. Diana are o plimbare cu bicicleta alături de soția ei, Lisa, pe o distanță de 14 mile. S-au oprit la o cafenea locală pentru o pauză, unde Diana și-a comandat o cafea și un scone cu frișcă, „pentru carbohidrați”, ca să le dea energie pentru restul drumului.

„Pusesem frișca pe scone, gata să-l mănânc, și nu-mi mai amintesc mare lucru după aceea”, a povestit Diana, care locuiește în Colchester.

„Se pare că am căzut cu fața direct în el, ce risipă de scone!” a adăugat ea râzând.

Și-a revenit la scurt timp. „Mi-am revenit în timp ce cineva îmi punea o compresă rece pe ceafă și sunau la ambulanță… și am avut nevoie de câteva ore pentru a-mi reveni complet la normal.” La acel moment, toți au crezut că a fost un simplu leșin. „Cu toții am pus-o pe seama unui simplu leșin, deși este destul de neobișnuit să leșini în timp ce stai jos, ceea ce a fost un motiv de îngrijorare când m-am dus la medici, cam o săptămână mai târziu.”

„Cum să fie ceva legat de inimă?”

Iar soția ei, Lisa, a fost cea care a insistat să meargă la un control, deși Diana credea că episodul de leșin era doar un efect secundar al menopauzei. Medicul de familie a bănuit însă o problemă cardiacă și a trimis-o de urgență la departamentul de cardiologie al Spitalului Colchester.

V-ați fi gândit vreodată că o persoană activă poate avea o problemă atât de gravă la inimă? Nici Diana. „A fost un șoc, pentru că mă gândeam: «Cum să fie ceva legat de inimă, când am fost destul de activă?»”

„Știți, nu sunt o împătimită a sălii de fitness, nu merg la sală în fiecare zi, dar mergem pe jos în majoritatea locurilor. Mergem cu bicicleta când vremea e bună, sau când nu e așa bună și ai nevoie doar de aer proaspăt. Nu suntem oameni leneși”, a explicat ea.

Un diagnostic venit după 50 de ani

După mai multe teste, inclusiv o electrocardiogramă, medicii i-au dat verdictul: defect septal atrial (o gaură între camerele superioare ale inimii). Cum vine asta? Practic, o afecțiune cu care se născuse și care nu fusese niciodată depistată.

„Au spus că a fost acolo toată viața mea și că este surprinzător că nu a fost semnalat sau descoperit mai devreme”, a spus Diana. „Dar, pe de altă parte, nu am fost niciodată cu adevărat în spital pentru a face teste sau orice altceva legat de asta.”

Gaura era „de mărimea unei monede de doi pence – ceea ce este destul de mare, se pare”.

A fost trimisă la Spitalul St Bartholomew din Londra pentru tratament. Chirurgii au încercat de trei ori să repare gaura printr-o intervenție minim invazivă, prin zona inghinală, dar fără succes. Singura soluție a rămas operația pe cord deschis, care a avut loc în aprilie 2024, după o așteptare de șase luni. În timpul operației, i s-a montat și un stimulator cardiac. „Trebuie să spun, cei de la St Bart’s au fost absolut uimitori pe tot parcursul. Au fost foarte deschiși, ți-au dat numere de telefon dacă voiai să vorbești cu cineva înainte sau după. Au avut grijă de soția mea când eram în spital. Chirurgul a fost absolut uimitor.”

De la operație la o cursă de 54 de mile

Acum, Diana are controale anuale, dar poate duce o viață normală. Și nu una oarecare. S-a urcat din nou pe bicicletă imediat ce a putut și se pregătește pentru o provocare uriașă: o cursă de 54 de mile de la Londra la Brighton, pe 21 iunie, pentru a strânge fonduri pentru British Heart Foundation.

Se antrenează din ianuarie, crescând treptat distanța cu 10 mile în fiecare lună. „Genuflexiunile mele ies foarte bine!” a glumit ea. Alături de ea vor pedala fratele ei, Gary, și cumnata sa, Teresa.

Pentru Diana, este necesar să strângă fonduri pentru fundație, considerând că „sprijinul pe care îl oferă pentru toate afecțiunile cardiace diferite pe care le au oamenii este uimitor”.

„Să dai înapoi, oricum poți – cei dintre noi care am avut o afecțiune cardiacă și suntem suficient de bine pentru a putea face ceva pentru a da înapoi – cred că este important, pentru a-i ajuta pe alții care, din păcate, ar putea ajunge în situația în care suntem noi, în care nu știi încotro să o apuci, nu știi cu cine să vorbești, nu știi ce să faci.”