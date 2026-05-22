Sâmbătă seara, Arena Națională din București devine neîncăpătoare pentru 50.000 de oameni veniți la concertul rapperului belarus Max Korzh. Biletele s-au epuizat în doar cinci zile, stabilind un record absolut pentru un artist solo pe un stadion de la noi.

Te gândești poate că e doar un alt eveniment aglomerat. Dar lucrurile stau puțin diferit dacă ai adolescenți care merg acolo sau dacă pur și simplu plănuiai o ieșire relaxantă în oraș. Când un concert atrage zeci de mii de fani din toată Europa de Est, energia e fantastică, dar apar și provocări reale legate de siguranța pe străzi.

Max Korzh are 37 de ani și a devenit un simbol anti-război imediat după invazia Rusiei în Ucraina. Piesele lui sincere despre prietenie și iubire l-au transformat rapid în persona non-grata la Kremlin, fiind interzis atât în Rusia, cât și în țara natală, Belarus.

Un fenomen muzical și prețuri pe măsură

Biletele nu au fost tocmai ieftine, prețurile pornind de la 290 de lei și ajungând până la 520 de lei. Și totuși, s-au vândut instantaneu. Într-un material publicat recent de Adevarul se precizează că fanii așteaptă un show grandios, cu efecte speciale și un mesaj puternic de unitate.

Incidente pe străzile Capitalei

Numai că entuziasmul uriaș a adus deja primele probleme (mai ales pentru forțele de ordine). Miercuri seară, un grup de aproximativ 30 de fani adunați în Piața Constituției a fost verificat de jandarmi.

„Acestea erau ascunse în instalația de sonorizare a unui autovehicul”, precizează Jandarmeria Capitalei.

Declarația face referire la cele 31 de materiale pirotehnice, mai exact torțe și petarde, confiscate la fața locului de la susținătorii artistului.

Iar tensiunile nu s-au oprit aici. În noaptea de joi spre vineri, un tânăr ucrainean venit special pentru concert a ajuns direct la spital, după ce a fost bătut în Centrul Vechi de membrii unei trupe de motocicliști.

Situația a escaladat rapid.

Cum gestionezi ieșirile din acest weekend? Dacă ai copii mari care merg la concert, un mic memento despre evitarea grupurilor zgomotoase sau agresive chiar prinde bine. Forțele de ordine rămân în alertă maximă pe străzile din jurul stadionului, iar responsabilitatea organizatorilor este să asigure un acces sigur pentru toți cei 50.000 de spectatori.