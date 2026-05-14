Când vine vorba de ținutele de scenă, Olivia Dean nu face compromisuri. În turneul ei actual, „The Art of Loving”, artista schimbă look-ul de deschidere în fiecare seară, dar păstrează cu sfințenie un element constant pentru momentul de apogeu al concertului.

Fusta care atrage toate privirile

Câte dintre voi recunosc situația în care găsiți o piesă vestimentară atât de bună încât ați purta-o zilnic? Ei bine, exact asta face Olivia Dean în momentul în care ajunge pe scena „B”, un podium amplasat chiar în mijlocul mulțimii. Aici, fanii ei îi pot simți toată emoția, în timp ce ea dansează pe tocuri cu o lejeritate care ne face de rușine pantofii noștri comozi de zi cu zi. Pentru acest moment intim cu publicul, poartă de fiecare dată aceeași fustă personalizată Chanel. Și să fim sincere, unele haine sunt pur și simplu prea bune pentru a fi tratate ca o minune de o singură purtare.

Așa cum povestește Vogue într-un material semnat de jurnalista Alice Newbold, piesa spectaculoasă este realizată din mătase albă prespălată, fiind bogat brodată și accesorizată cu pene. Simone Beyene, stilista cu care artista colaborează de cinci ani, a lucrat direct cu atelierul casei de modă pentru a crea această versiune demnă de un stadion. La bază, designul pornește de la ținutele 21 și 22 din prima colecție Métiers d’art a lui Matthieu Blazy, celebrele fuste supranumite „piña colada”.

O floare in mijlocul scenei

Detaliile din spatele creației sunt fascinante. Beyene descrie procesul de realizare drept unul „ireal”. Totul a început după acea seară epică de la premiile Grammy, unde artista, nominalizată la categoria Best New Artist, a avut un alt moment memorabil cu faimosul logo dublu-C, purtând paiete monocrome și pene.

Pentru a pune la punct ținuta de turneu, stilista a vizitat centrul istoric de meșteșuguri Le19M al casei Chanel. Acolo a primit constant fotografii și videoclipuri de la croitorii care lucrau la pânza de probă, de la echipa de broderie responsabilă de ornamentele sub formă de petale și de la artizanii care aplicau penele. „Îmi place ideea ca Olivia să fie o floare și, pentru mine, fusta arată ca o floare mare, cu aceste petale superbe plutind pe talia ei, în timp ce paietele îmi amintesc de picăturile de apă care strălucesc în lumină”, explică Beyene. Alegerea nuanței nu a fost întâmplătoare (la acest nivel, fiecare detaliu e calculat matematic). „Am stabilit să fie albă pentru a se potrivi cu designul scenei și am vrut să fie simplificată și să aibă un aer cumva eteric.”

Secretul unui top aparent banal

Iar acum ajungem la partea de sus a ținutei. La prima vedere, de sus din tribune, pare doar un maiou alb clasic. Numai că, privit de aproape, acest top din jerseu de mătase este o adevărată capodoperă de inginerie textilă, fiind practic cel mai moale maiou cunoscut de om. S-a discutat intens despre această alegere vestimentară curajoasă tocmai prin simplitatea ei.

„Este o parte emoționantă a spectacolului, așa că am ajuns la un top foarte simplu pentru a reprezenta look-ul de zi cu zi al Oliviei”, detaliază stilista. „Am vrut să fie plin de farmec și am vrut dramatism, dar trebuia totuși să se simtă «simplu» fără efort. Și nu poți da greș niciodată cu un maiou alb.” Și exact asta e cheia. Între noi fie vorba, combinația de top super simplu cu o fustă statement este o formulă pe care o putem aplica foarte ușor și noi, fie la o petrecere de vară pe un rooftop din București, fie la o ieșire cu fetele în oraș.

Moda care nu arata a costum

Direcția stilistică a întregului turneu celebrează divele clasice, cu referințe clare la legende precum Tina Turner, Diana Ross și Whitney Houston. Stilista definește garderoba vedetei pop drept un „vintage modern”, păstrând în același timp un aer „fără efort, plin de farmec, distractiv!”.

„Ideea este să o păstrăm jucăușă și atemporală”, spune ea. Abordând acest „proiect de vis” cu aceeași rigoare ca pe ținutele de covor roșu, a adăugat: „Întotdeauna mi-am dorit ca ținutele Oliviei să fie percepute ca modă, și nu drept costume. Scena are pur și simplu câteva elemente în plus la care să te gândești.” Impactul vizual a fost mereu pe primul loc. „Am vrut ca ea să ocupe spațiu pe acea scenă.”

Dar colaborarea lor funcționează perfect tocmai datorită acestei viziuni comune. „Ea este întotdeauna atât de deschisă să încerce lucruri și forme noi, și sunt atât de mândră de ea”, mărturisește Beyene. Dincolo de marile case de modă, echipa susține și designerii la început de drum. „Să ajung să o îmbrac atât în branduri de patrimoniu, cât și în branduri mai tinere este super important pentru mine.” Lecția de stil pe care o putem fura de aici e clară: o piesă statement combinată cu un element basic, din materiale de o calitate ireproșabilă, va arăta impecabil indiferent de tendințele trecătoare.