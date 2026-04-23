O gafă de marketing a gigantului Nike la maratonul din Boston a deschis o oportunitate nesperată pentru competitori. În timp ce Nike își retrăgea un panou publicitar controversat, brandurile Asics și Ecco au reacționat rapid, profitând de moment pentru a-și promova propriile viziuni despre mișcare și sport.

Panoul care a stârnit controverse

În zilele premergătoare maratonului de la Boston, Nike a instalat o serie de panouri lângă magazinul său de pe Newbury Street. Unul dintre ele conținea mesajul: „Alergătorii sunt bineveniți, pietonii sunt tolerați.” Reacția online a fost imediată și negativă, mulți alergători considerând mesajul drept unul exclusivist, mai ales că mersul pe jos este o componentă comună a maratoanelor pentru participanții de la toate nivelurile.

Pe 17 aprilie, Nike a demontat panoul. Într-o declarație oficială, compania a încercat să repare situația: „Vrem ca mai mulți oameni să se simtă bineveniți în lumea alergării – indiferent de ritm, experiență sau distanță. În timpul săptămânii cursei de la Boston, am montat o serie de panouri pentru a încuraja alergătorii. Unul dintre ele a ratat ținta. L-am dat jos și vom folosi acest moment pentru a ne descurca mai bine și a continua să fim alături de toți alergătorii.”

Recomandari Kaia Gerber revine la Vuori cu piese de la 48 de dolari în noua campanie

Replica rapidă de la Asics

Competitorii nu au stat pe gânduri. Brandul japonez de încălțăminte de alergare Asics a instalat propriul panou în Boston în weekendul cursei. Mesajul era o replică directă și subtilă: „Alergători. Pietoni. Toți sunt bineveniți,” alături de sloganul „Mișcă-ți corpul, mișcă-ți mintea.”

Iar formularea, deși se alinia campaniei mai largi a brandului care subliniază beneficiile mentale ale mișcării, a fost percepută ca un răspuns direct la gafa Nike.

Ecco intră în joc cu o nouă campanie globală

Și totuși, cel mai mult a profitat brandul danez Ecco. Acesta a folosit momentul pentru a introduce o schimbare pe termen lung în comunicarea sa. Chiar în weekendul maratonului, la Boston, brandul a lansat „Walk Your Walk” (Mergi pe drumul tău), o campanie globală axată pe mișcarea de zi cu zi, nu pe sportul de performanță. Sloganul principal este „Fără intenția de a alerga. Mergi pe drumul tău,” repoziționând mersul pe jos ca activitate principală, nu secundară.

Recomandari Rochia decoltata si geanta roz aprins pe care Kate Middleton nu le-ar mai purta azi

A fost o simplă coincidență? Nu chiar. Ezra Martin, CMO global la Ecco, a recunoscut că momentul nu a fost ales la întâmplare, deși scopul nu era să critice direct Nike. „Suntem mereu atenți la ce se întâmplă în cultură,” a declarat Martin. „Am văzut cu toții ce făceau și ce spuneau alte branduri în acest spațiu. Mersul pe jos a devenit un fel de piesă centrală a lexicului cultural în acel moment, ceea ce l-a transformat într-o platformă naturală pentru a ne exprima un punct de vedere.”

Mersul pe jos, noul trend

Mersul pe jos a câștigat enorm în relevanță culturală în ultimii ani, alimentat de trenduri precum „hot girl walks” (fenomen popularizat pe TikTok în timpul pandemiei) și de o mișcare mai amplă de distanțare de cultura antrenamentelor de mare intensitate. În același timp, analiștii de la Circana au semnalat o cerere în creștere pentru încălțăminte confortabilă, de zi cu zi, pe măsură ce consumatorii caută produse adaptate rutinelor zilnice.

„Mersul pe jos devine un simbol al stării de bine accesibile,” a explicat Martin, subliniind beneficiile sale fizice, mentale și sociale. Conform Bibliotecii Naționale de Medicină din SUA, parcurgerea a 9.000-10.000 de pași pe zi poate reduce riscul de mortalitate cu aproximativ 40% și riscul de boli cardiovasculare cu peste 20%. „Consumatorii prioritizează longevitatea și calitatea vieții,” a adăugat el.

Recomandari Teyana Taylor și cele 5 ținute memorabile de la Met Gala

Rezultate peste așteptări pentru Ecco

Până la urmă, cum arată succesul în cifre? Pentru Ecco, campania marchează o nouă abordare. „Acesta marchează o mișcare foarte intenționată către o conversație condusă mai mult de brand,” a spus Martin. „Vrem să construim capital de brand în partea superioară a pâlniei de vânzări și nu doar să spunem povești bazate pe produs.”

Semnalele timpurii sugerează că mesajul a rezonat puternic cu publicul.

„Am înregistrat un număr record de trafic pe site-ul nostru,” a dezvăluit Martin. „A arătat că oamenii au mers dincolo de a da un simplu like. Au distribuit, au salvat, au vizitat site-ul și au făcut o achiziție.” Postarea de lansare a generat peste 123.000 de aprecieri pe rețelele sociale, conform brandului (care are 658.000 de urmăritori pe Instagram), și a condus la o creștere masivă a interacțiunilor.

La fața locului, în Boston, Ecco a organizat activări simple, inclusiv momente de testare a produselor. „Oamenii au rezonat cu simplitatea și incluziunea mesajului,” a concluzionat Martin. „Magia pantofilor noștri este că tehnologia este invizibilă – nu avem perne de aer vizibile sau tălpi exagerate ca la Hoka, unde te uiți la pantof și te gândești imediat că este confortabil. Al nostru arată ca un pantof bine proiectat, așa că cel mai bun mod de a-l înțelege este să-l încerci.”