Serialul Euphoria a revenit pe ecranele noastre, iar vedeta pop Zara Larsson se afla in plin turneu prin America cu o estetica plina de culoare. Era doar o chestiune de timp pana cand pietricelele stralucitoare aveau sa isi faca loc inapoi pe podiumurile caselor de moda pariziene.

Si exact asta s-a intamplat seara trecuta, cand Christian Dior a adus stralucirea in prim-plan la prezentarea colectiei resort 2027.

Baza perfecta pentru un ten luminos

Peter Philips, directorul de creatie si imagine al machiajului Christian Dior, a stiut exact cum sa abordeze aceasta tendinta pentru a o face purtabila si eleganta. „Am vrut ca machiajul să aibă un pic din factorul de vedetă,” povesteste el intr-o discutie pe Zoom. „Jonathan și cu mine ne-am gândit: «De ce să nu facem puțină strălucire?»”

Dar inainte de orice aplicare spectaculoasa, fiecare dintre cele 75 de modele a primit o baza de piele impecabila. S-a folosit o combinatie intre Dior Forever Glow Foundation, Forever Skin Correct si blush-ul Backstage Rosy Glow Stick (aplicat in nuantele Berry, Pink Lilac si Rosewood). Iar vestea buna este ca aceste produse se gasesc destul de usor si la noi, in magazinele Sephora sau Douglas din Romania, in caz ca vrei sa obtii acea panza perfecta acasa. Pe pleoape s-a adaugat doar o pelicula fina de culoare, folosind nuanta Poncho sau Nude Dress din paleta 5 Couleurs Couture Eyeshadow Palette.

Detaliile care fac diferenta

Atingerea finala a fost complet individualizata. Unele fete au ramas doar cu acel machiaj subtil, pe cand altele au purtat palariile iconice cu cuvinte create de Philip Treacy, avand mesajele „Dior”, „Flow” si „Star” plutind deasupra capetelor lor.

Intr-un articol recent semnat de Vogue, aflam ca o duzina de modele alese pe spranceana au primit detaliul suprem. Ochii le-au fost conturati cu mare atentie folosind cristale Swarovski autentice.

Ti s-a intamplat vreodata sa vrei sa porti ceva sclipitor, dar sa te temi ca vei arata ca un glob de disco? Secretul sta intotdeauna in dozaj. „Urmărim doar rădăcinile genelor și lipim fiecare cristal cu lipici pentru gene. Apoi îl prelungim cu un cristal sau două, doar o mică aripă,” explica specialistul tehnica de aplicare pentru acest look subtil.

Inspiratie direct din Los Angeles

Nuanta aleasa pentru cristale este una pe care Philips o descrie ca fiind „un roz piersică-șampanie moale”. Aceasta culoare specifica aminteste imediat de apusurile din Los Angeles, de premiile Oscar si de celebrul leu de la Metro-Goldwyn-Mayer. Sa fim sincere, e genul de detaliu care atrage toate privirile fara sa para deloc exagerat.

Totusi, directorul de creatie avertizeaza ca linia dintre o estetica chic si una incarcata este foarte fina. „Prea mult și look-ul devine Showgirls,” adauga el, facand referire la iconicul look de beauty purtat de actrita Elizabeth Berkley in celebrul film.

Iar conexiunea cu energia orasului Los Angeles nu a fost deloc intamplatoare. „Ieri, mi-am luat un moment să vizitez un magazin de cristale din Fashion District,” spune Philips despre sursa lui de inspiratie. „M-am simțit total exaltat de toate acele străluciri. Este ceva atât de magic în ele, fie că sunt cristale din Pământ sau pentru modă.”

Mic detaliu, mare diferenta.

Daca vrei sa incerci si tu acest trend pentru o iesire in oras (mai ales ca lipiciul clasic de gene false este atat de accesibil la orice farmacie de cartier), incepe cu un singur cristal de dimensiune mica, plasat discret chiar in coltul extern al ochiului, pe linia de eyeliner.