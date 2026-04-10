Casa de modă Dior a dezvăluit locația pentru prezentarea colecției sale Cruise 2027. Evenimentul, care marchează debutul lui Jonathan Anderson, va avea loc pe 13 mai în Los Angeles, un oraș cu care brandul are o legătură specială.

Un decor arhitectural de exceptie

Prezentarea se va desfășura pe terenul Muzeului de Artă al Comitatului Los Angeles (LACMA). Iar fundalul va fi asigurat de noua aripă a muzeului, proiectată de arhitectul elvețian Peter Zumthor, laureat al premiului Pritzker.

Extensia, cunoscută oficial sub numele de David Geffen Galleries, este, pe bune, un proiect extrem de așteptat și intens dezbătut. Aceasta va fi inaugurată cu o ceremonie de tăiere a panglicii pe 19 aprilie, urmată de două săptămâni de acces prioritar pentru membri, înainte de a se deschide publicului larg la începutul lunii mai. Clădirea din beton, care adăpostește colecția permanentă a LACMA, reprezintă primul proiect american al lui Zumthor.

America, pariul brandurilor de lux

Dar de ce tocmai America? V-ați întrebat vreodată de ce marile case de modă se înghesuie acum în SUA? Ei bine, în ciuda turbulențelor geopolitice actuale, brandurile europene de lux mizează pe Statele Unite ca motor principal al redresării, după o perioadă de doi ani de scădere a vânzărilor.

Dior nu este singurul gigant care face această mișcare.

Gucci și Louis Vuitton și-au programat, si, prezentările colecțiilor cruise 2027 în New York, pe 16, respectiv 20 mai. E drept că legătura dintre Gucci și LACMA este una mai veche, brandul italian sponsorizând gala anuală a muzeului încă de la înființarea acesteia, în 2011.

O legatura veche cu Hollywood-ul

Alegerea Los Angeles-ului nu este deloc întâmplătoare pentru Dior. Casa de modă franceză are o lungă și frumoasă poveste de dragoste cu Hollywood-ul, îmbrăcând numeroase actrițe de top atât pe ecran, cât și în afara lui. Un exemplu recent este deschiderea magazinului său emblematic de pe Rodeo Drive, un proiect realizat de arhitectul american Peter Marino.

Printre ambasadoarele brandului se numără Jennifer Lawrence și Mikey Madison, care au purtat creații Dior atunci când au primit Oscarul pentru cea mai bună actriță, la fel ca și Michelle Yeoh.

Prietenia franco-americana, celebrata la New York

În tot acest context, membrii asociației franceze de lux Comité Colbert speră să lase în urmă tarifele comerciale și tensiunile diplomatice cu SUA. Ei pregătesc o expoziție la New York pentru a celebra 250 de ani de prietenie franco-americană (un eveniment programat să aibă loc între 26 și 31 mai), arătând că legăturile culturale și comerciale rămân puternice.