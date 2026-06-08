Oana Roman a vorbit deschis despre relația pe care o are cu Alexandra, viitoarea soție a lui Mihai Mitoșeru. Vedeta a publicat recent un mesaj plin de afecțiune în mediul online, clarificând exact cum se înțelege cu partenera celui mai bun prieten al ei.

Să recunoaștem, noi, femeile, știm cât de complicat poate fi uneori să rezonezi cu noua parteneră a unui prieten vechi. Dinamica se schimbă, timpul petrecut împreună se împarte altfel, iar acceptarea nu vine mereu de la sine. Dar în cazul de față, lucrurile stau exact invers, demonstrând că o prietenie matură face loc firesc și oamenilor noi.

Așa cum a relatat Click într-un material recent, legătura dintre Oana și Mihai nu este una oarecare. Cei doi împart o prietenie rară, care a rezistat testului timpului timp de peste patru decenii, trecând împreună prin tot felul de etape ale vieții.

Recomandări Mesajul neasteptat publicat de Oana Roman. Ce a recunoscut vedeta dupa anii de jigniri

O prietenie de o viață

Recent, cele două femei s-au întâlnit la un eveniment, prilej cu care Oana a ținut să își exprime public simpatia.

„Tare îmi e dragă Alexandra. Este iubita celui mai bun prieten al meu, Mihai Mitoșeru, și mă bucur mult că și-a găsit o fată extraordinară și că sunt super fericiți împreună.” – Oana Roman, Vedetă TV

Iar armonia dintre ele nu este doar de fațadă. În urmă cu câteva luni, Oana, fiica ei Isabela, Mihai și Alexandra au bifat chiar și o vacanță împreună. Să pleci în concediu în această formulă și să te simți excelent spune multe despre chimia reală dintre ei.

Recomandări Oana Roman și fiica ei, la pat după vacanța de 50 de ani din Egipt

Secretul relațiilor care durează

Și totuși, cum reușești să menții o prietenie atât de vie? Secretul pare să fie prezența constantă, atât la bine, cât și la greu.

„Atunci când ai un prieten din copilărie, de peste 40 de ani, și încă te simți atât de bine cu el și iubita lui încât plecați împreună în vacanță. Mihai e prietenul meu din clasa I. Ne știm de când aveam 7 ani. Acum avem 50 de ani, el împliniți deja, eu îi fac în aprilie. De peste 40 de ani împărțim și adunăm amintiri. Ne-am fost alături în cele mai frumoase, dar și mai grele momente din viața noastră. Vă doresc și vouă astfel de prietenii. Chiar, care este cel mai vechi prieten sau cea mai veche prietenă de-a ta?” – Oana Roman, Vedetă TV

Dincolo de expunerea mediatică, povestea lor ne aduce aminte de un lucru esențial. Relațiile de durată se construiesc pe acceptare și bucurie sinceră pentru fericirea celuilalt, iar un mesaj frumos trimis la momentul potrivit consolidează exact aceste legături emoționale.