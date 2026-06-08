Anca Verma, originară din Galați și recunoscută drept cea mai bogată româncă din lume, a devenit mamă pentru a treia oară la începutul lunii iunie. Fosta Miss Univers România și soțul ei, omul de afaceri indian Dr. Abhishek Verma, au adus pe lume un băiețel în New Delhi.

Dincolo de cifrele fabuloase din conturi și de titlurile pompoase din revistele financiare, povestea ei ne amintește de ceva mult mai pământean. Și anume că, indiferent pe ce continent te afli, echilibrul într-o familie se construiește pe adaptabilitate și pe felul în care alegi să te integrezi în lumea partenerului tău, mai ales când culturile sunt atât de diferite.

O nouă viață pe alt continent

Știm cu toate că o mutare într-o altă țară vine la pachet cu o mie de temeri. Căsătorită din anul 2006 cu Abhishek Verma, Anca, născută Neacșu, și-a construit treptat o viață complet nouă în India, departe de casă. Cuplul mai are o fată de 18 ani, Nicolle, și un băiețel de 2 ani pe nume Aditeshwar.

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Iar succesul ei nu s-a oprit doar la planul personal. Revista Forbes a plasat-o pe locul patru în topul celor mai bogate femei de afaceri din India.

Cum a decurs fericitul eveniment de luna aceasta? Ei bine, exact pe 3 iunie 2026, chiar în ziua în care cei doi aniversau căsătoria, a venit pe lume noul membru al familiei. numele ales este Anaditeshwar, un cuvânt care se traduce prin „Dumnezeu Etern” în limba sanscrită.

„Ziua de 3 iunie 2026 marchează o dublă sărbătoare pentru Dr. Abhishek Verma și doamna Anca Verma. La aniversarea nunții lor de astăzi, fericitul cuplu a fost binecuvântat cu un băiețel, ANADITESHWAR VERMA, în New Delhi. Prin harul lui Dumnezeu, mama și copilul sunt sănătoși” – Familia Verma, comunicat oficial

Provocările unui mariaj multicultural

Așa cum a relatat Elle într-un material publicat recent, externarea a avut loc a doua zi, pe 4 iunie. Bebelușul a fost primit acasă cu multă bucurie și cu o ceremonie tradițională în care părinții au cerut binecuvântările Domnului Ganesha pentru sănătatea și protecția copilului.

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Te-ai întrebat vreodată cum e să te adaptezi la o cu totul altă mentalitate? Într-o apariție televizată din toamna anului 2025, românca a vorbit extrem de deschis despre provocările mariajului ei și despre relația cu familia soțului. Până la urmă, orice relație are testele ei, indiferent de buget.

„Când pornești într-o relație, atunci treci peste orice obstacol. Când e iubire absolut totul trece. Sunt urcușuri și coborâșuri. Depinde cum te uiți și cum le privești. Și acele momente rele trebuie să le iei ca un moment în care ceva s-ar fi putut întâmpla și asta e o chestie mai bună” – Anca Verma, femeie de afaceri

Ea a mărturisit că a fost primită cu brațele deschise de soacra sa, care a tratat-o mereu ca pe o fiică, fără să îi ceară vreodată să renunțe la identitatea ei.

Acum, cu un bebeluș abia adus acasă, un băiețel plin de energie de doi ani și o adolescentă de 18 ani, dinamica familiei Verma intră într-o cu totul altă etapă. Următoarele luni aduc provocarea reală de a jongla cu nopțile nedormite, biberoanele și proiectele ample de caritate pentru drepturile omului pe care românca le coordonează neîntrerupt în India și Europa de Est.