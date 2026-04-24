Un nou studiu realizat de cercetători din Australia și Brazilia trage un semnal de alarmă serios: alimentele ultra-procesate îți pot afecta capacitatea de concentrare și cresc riscul de demență, chiar dacă în rest ai o dietă sănătoasă. Descoperirile sunt cu atât mai îngrijorătoare cu cât, de exemplu, 60% din dieta americanilor este formată din astfel de produse. o singură pungă de chipsuri pe zi este suficientă pentru a-ți scurta capacitatea de atenție.

Efecte imediate și măsurabile

Testele cognitive efectuate pe peste 2.100 de adulți de vârstă mijlocie, a căror dietă conținea 41% alimente ultra-procesate, au relevat scoruri mai mici la viteza de procesare mentală și la atenție imediat după ce au consumat o pungă de chipsuri. Iar efectele nu apar în ani de zile, ci în doar câteva minute. „Am observat o scădere distinctă și măsurabilă în capacitatea unei persoane de a se concentra”, a declarat cercetătorul principal, dr. Barbara Cardoso, biochimist la Universitatea Monash din Australia.

Contextul este deja sumbru. O cercetare separată de anul trecut, realizată de Universitatea de Stat din Ohio, a arătat că durata medie de atenție pentru adulții din SUA este acum de doar opt secunde. Dar te-ai gândit vreodată că o simplă gustare ar putea fi de vină?

„Există multe lucruri diferite care pot duce la motivul pentru care ne este greu să ne concentrăm sau avem probleme cu atenția”, a explicat dr. Evita Singh, psihiatru la Departamentul de Psihiatrie și Sănătate Comportamentală al Universității de Stat din Ohio.

Nici dieta mediteraneană nu te salvează

Și poate cel mai șocant aspect este că aceste efecte negative nu țin cont de restul alegerilor tale alimentare. Rezultatele au fost aceleași indiferent de obiceiurile generale ale unei persoane.

Chiar și pentru persoanele care urmează o dietă mediteraneană, considerată una dintre cele mai bune pentru sănătatea generală.

Riscul de demență, o realitate confirmată

Dincolo de problemele de concentrare, autorii studiului au observat că adulții care au consumat mai multe alimente ultra-procesate prezentau o creștere a factorilor de risc pentru demență. Până la urmă, nu e prima oară când se vorbește despre asta. Un studiu al Școlii de Medicină Harvard din 2022 a arătat un risc cu 25% mai mare de demență la persoanele care au consumat cantități mai mari de alimente ultra-procesate. Mai mult, cercetătorii de la Universitatea Virginia Tech au legat anul trecut consumul de mezeluri procesate și băuturi zaharoase de o memorie slabă și performanțe cognitive scăzute la adulți.

Pericolul ascuns în alimentele „sănătoase”

Numai că problema e mai complexă decât pare la prima vedere. Nu vorbim doar despre mezeluri și sucuri. Multe produse ultra-procesate sunt considerate relativ sănătoase, cum ar fi batoanele de granola sau carnea pe bază de plante (produse considerate de mulți o alternativă sănătoasă). Din acest motiv, unii oameni s-ar putea să nu verifice etichetele nutriționale pentru aditivi artificiali și substanțe chimice dăunătoare.

Dr. Cardoso crede că tocmai aditivii din produsele ultra-procesate sunt, cel mai probabil, problema. „Acești aditivi sugerează că legătura dintre dietă și funcția cognitivă se extinde dincolo de simpla lipsă a alimentelor cunoscute ca fiind sănătoase, indicând mecanisme legate de gradul de procesare a alimentelor în sine”, a adăugat ea.