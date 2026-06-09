Familia regală britanică s-a reunit recent pentru un eveniment plin de bucurie, când fiul Prințesei Anne, Peter Phillips, s-a căsătorit cu Harriet Sperling, o asistentă medicală. Dar dincolo de rochiile diafane de domnișoare de onoare purtate de fiicele lui Peter, un detaliu subtil a atras atenția tuturor. Este vorba despre absența fostei sale soții, Autumn Phillips, și relația cu totul neașteptată pe care aceasta o menține în continuare cu fosta ei soacră.

Te-ai întrebat vreodată cum ar fi să îți păstrezi o relație caldă și apropiată cu soacra ta, chiar și la ani buni după ce ai semnat actele de divorț? Să fim serioase, știm cu toate că despărțirile vin adesea la pachet cu rupturi definitive, tabere împărțite și multă răceală între familii. Iar aici intervine lecția de maturitate pe care ne-o predau aceste două femei. Dincolo de eticheta regală rigidă, ele ne arată concret că poți rămâne o familie pentru binele copiilor, fără orgolii inutile și resentimente.

O legătură care rezistă testului timpului

Peter și Autumn au fost căsătoriți între 2008 și 2021. Au împreună două fiice adolescente, Savannah de 15 ani și Isla de 14 ani. Când și-au anunțat separarea în februarie 2020, o declarație oficială a clarificat intențiile lor încă de pe atunci, confirmând că amândoi vor continua să locuiască în Gloucestershire.

„Ambele familii au fost, firesc, întristate de anunț, dar îi susțin pe deplin pe Peter și Autumn în decizia comună de a-și crește copiii împreună.” – Declarație oficială

Și totuși, lucrurile nu s-au oprit la niște simple declarații politicoase de presă. Femeile au fost văzute adesea împreună, bucurându-se de o cafea sau o îmbrățișare sinceră la evenimentele ecvestre anuale de la Gatcombe Park. De altfel, într-un reportaj publicat recent de Hellomagazine, se arată că la patru ani de la finalizarea divorțului, Autumn a însoțit-o din nou pe fosta ei soacră la competiția Cirencester Park Horse Trials în aprilie 2025.

„Autumn a fost acolo, ceea ce a fost frumos de văzut. Ea face clar încă parte din familie și stătea de vorbă cu Anne și cu toți ceilalți. Nu a fost ostracizată în niciun fel și a fost o mică echipă drăguță de susținere pentru Zara. O urmăreau cu toții la fiecare secțiune, dresaj, sărituri peste obstacole etc.” – James Whatling, fotograf regal

Cifrele și anii trec, dar respectul rămâne.

Recomandări Prințesa Anne încalcă protocolul regal pentru cei șase nepoți. O regulă strictă, uitată în familie.

Noua dinamică a familiei extinse

Fotograful a mai adăugat că „sunt o unitate strânsă și se cunosc cu toții”. Această armonie asumată, în care părinții au promis că „vor continua să pună pe primul loc bunăstarea și educația minunatelor lor fiice”, s-a reflectat perfect și la nunta de weekendul trecut. Savannah și Isla au avut roluri cu adevărat speciale, fiind domnișoare de onoare alături de fiica noii soții, Georgina. Cele trei fețe au purtat rochii asortate semnate Emilia Wickstead și coronițe din flori, ajutând-o pe Harriet să își aranjeze voalul.

Cum se vor așeza limitele și noile roluri pe termen lung în această formulă extinsă rămâne de văzut la următoarele reuniuni oficiale de la Sandringham.