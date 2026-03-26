În fiecare ianuarie, valul de promisiuni „detox” ne lovește din plin. De la cure cu sucuri și ceaiuri speciale, la capsule cu cărbune și „resetări” ale ficatului, povestea este mereu aceeași: ai exagerat de sărbători, corpul tău e plin de toxine și ai nevoie de un produs minune care să te curețe. Numai că lucrurile stau puțin diferit.

Adevărul incomod este că organismul tău are deja cel mai performant sistem de detoxifiere. Se numește ficat, este ajutat de rinichi și intestine, și își face treaba asta de când te-ai născut.

Cum funcționează, de fapt, detoxifierea?

Când vorbim despre detoxifiere, ne referim la un proces biologic real, dar nu la ceva ce poți activa cu un ceai sau un supliment. Ficatul neutralizează continuu substanțele chimice, descompunându-le în forme pe care corpul le poate folosi sau elimina în siguranță prin urină și fecale. Alcoolul este cel mai bun exemplu. Tot ce bei este procesat direct de ficat, unde celulele hepatice (hepatocitele) îl descompun. Un produs intermediar, acetaldehida, este toxic și contribuie la simptomele de mahmureală. Problemele apar la consumul excesiv sau susținut.

În aceste condiții, ficatul este forțat să folosească alte căi de procesare care generează cantități și mai mari de acetaldehidă și cresc stresul oxidativ. subprodusele toxice sunt produse mai repede decât pot fi eliminate. Iar în timp, acest lucru deteriorează celulele hepatice, declanșează inflamații și contribuie la fibroză, adică acumularea de țesut cicatricial. Dacă cicatrizarea devine extinsă, se poate ajunge la ciroză, o afecțiune care crește riscul de insuficiență hepatică și cancer la ficat.

Sucuri „curățătoare” și suplimente minune

Te-ai întrebat vreodată de ce te simți mai bine după câteva zile în care înlocuiești alimentele ultra-procesate cu lichide din fructe și legume? Nu, nu pentru că ți-ai scos toxinele din ficat. Cel mai adesea, este un efect al aportului caloric mai mic, al consumului crescut de lichide și, uneori, al unui plus de fibre. O cură scurtă și rezonabilă nu va dăuna majorității adulților sănătoși, dar riscurile cresc odată cu regimurile foarte scăzute în calorii sau cu utilizarea pe termen lung a unor ingrediente din plante slab reglementate.

Multe produse detox sunt vândute ca suplimente, nu ca medicamente, ceea ce înseamnă că puritatea și doza pot varia enorm. Și unele suplimente „naturale”, cum ar fi extractul de ceai verde în doze mari, pot duce la inflamația ficatului, reflectată în enzime hepatice crescute la analizele de sânge. În cazuri severe, leziunile hepatice induse de suplimente pot progresa până la insuficiență hepatică, necesitând un transplant.

Cazul armurariului și al turmericului

Armurariul și turmericul conțin compuși activi cu proprietăți antioxidante și antiinflamatorii. E drept că există unele studii privind beneficiile lor potențiale în anumite afecțiuni hepatice, dar rezultatele sunt mixte și nu suficient de solide pentru a susține utilizarea lor de rutină. Principalele probleme sunt dozajul, formula și calitatea studiilor.

Turmericul din mâncare, de exemplu, este slab absorbit. De aceea, suplimentele folosesc extracte concentrate pentru a spori absorbția. În acel moment, un condiment culinar devine o doză farmacologică. Dozele mai mari cresc riscul de efecte secundare, iar suplimentele cu turmeric au fost asociate cu cazuri de leziuni hepatice acute. Chiar și Comitetul pentru Toxicitate din Marea Britanie a avertizat cu privire la un potențial risc pentru sănătatea umană. Până la urmă, „natural” nu înseamnă automat sigur.

Pericolul real: cărbunele activ și clismele cu cafea

Cărbunele activ leagă substanțe, motiv pentru care este folosit în spitale în caz de otrăvire. Dar este nespecific, adică leagă tot ce găsește, nu doar toxinele. Asta îl face util în urgențe și riscant în utilizarea de zi cu zi, deoarece poate reduce absorbția medicamentelor pe care le iei.

Cât despre clismele cu cafea, lucrurile sunt și mai clare. Cafeaua, consumată normal, este asociată cu rezultate mai bune în mai multe boli hepatice. Dar dovezile nu susțin introducerea cafelei în colon. Clismele pot provoca arsuri, infecții, dezechilibre periculoase ale sărurilor din organism și chiar perforarea intestinului.

Recomandarea este simplă: „Dacă vrei cafea pentru potențialele beneficii asupra ficatului, bea-o.”

Pentru majoritatea oamenilor sănătoși, cel mai bun sprijin pentru ficat este cât se poate de banal. Înseamnă menținerea alcoolului în limitele recomandate, evitarea exceselor, o dietă bogată în fibre și fructe proaspete, hidratare și zile de pauză de la alcool. „Consistența bate trucurile de marketing.”

Și orice ai face în ianuarie, nu pune cafea unde nu-i este locul.