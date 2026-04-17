Aplicarea cremei de protecție solară pe copii se transformă nu de puține ori într-o luptă în toată regula, cu țipete și crize de nervi. Și totuși, specialiștii avertizează că o mare parte din daunele solare pe care le acumulăm într-o viață apar, de fapt, înainte de vârsta de 18 ani. Înainte de Luna Conștientizării Melanomului (mai), am stat de vorbă cu câțiva experți pentru a înțelege mai bine cum stau lucrurile.

De ce este vitală protecția solară la copii

La prima vedere, pare o exagerare. Dar lucrurile stau puțin diferit. Dr. Ross Perry, medic de familie și director medical la Cosmedics, explică foarte clar pericolul. „Pielea copiilor este important mai delicată și mai vulnerabilă decât pielea adulților. Bariera exterioară nu este complet dezvoltată, ceea ce înseamnă că radiațiile ultraviolete (UV) pătrund mai ușor și pot provoca daune la un nivel celular mai profund”, spune el. Mai mult, medicul subliniază un detaliu pe care mulți părinți îl omit: „Ceea ce mulți oameni nu realizează este că o parte din daunele solare acumulate pe parcursul vieții apar de fapt înainte de vârsta de 18 ani.”

Consecințele pe termen lung sunt de-a dreptul îngrijorătoare. „Chiar și o mână de arsuri solare grave în copilărie pot crește riscul de cancere de piele, inclusiv melanom, mai târziu în viață”, adaugă Dr. Perry.

Recomandari 5 trucuri geniale pentru amenajarea unei bucătării de poveste

Când trebuie să aplicăm crema, de fapt?

Dacă asociezi protecția solară doar cu vacanțele la mare, e timpul să regândești strategia. Dr. Tina Tian, medic dermatolog la Stratum Dermatology Clinic Oxford, oferă un reper simplu și eficient. „Când indicele UV este peste doi, atunci vrei cu adevărat să-ți protejezi copiii împotriva cancerului de piele”, afirmă ea. Cum afli asta? E mai simplu decât crezi. „Îmi întreb Alexa în fiecare dimineață care va fi indicele UV în regiunea mea, dar poți verifica și online sau pe aplicațiile meteo.”

Iar perioada de alertă este mult mai lungă decât ne-am imagina. „Chiar și în unele zile din martie anul acesta am avut zile în care indicele UV a fost de patru și peste, așa că l-aș verifica din martie până în octombrie, ca un minim”, recomandă Dr. Tian.

11 trucuri de la experți pentru a scăpa de crize

Bun, am înțeles importanța. Dar cum convingem un copil de 3 ani să stea cuminte la cremă? Hai să vedem ce soluții propun specialiștii.

Recomandari 5 trucuri geniale ca să arăți mai tânără. Cele mai bune și simple sfaturi!

Primul pas este transformarea aplicării într-o rutină. „Fă-o parte din rutina zilnică, mai degrabă decât ceva opțional”, recomandă Dr. Perry. „Dacă este tratată ca spălatul pe dinți, devine non-negociabilă.” O altă idee este să-i oferi celui mic un sentiment de control. „A-i lăsa pe copii să-și aleagă propria cremă de protecție solară, fie că este un roll-on, un spray sau una cu ambalaj amuzant, le oferă un sentiment de control”, continuă medicul.

Transformă totul într-un joc. V-ați gândit vreodată la asta? Dr. Perry sugerează: „Poți face aplicarea mai captivantă transformând-o într-un joc, folosind cântece.” Dr. Tian completează cu o idee practică: „O întreb adesea pe fiica mea ce fel de față vrea să-i pictez cu crema de protecție solară pentru a încerca să o fac mai distractivă.”

Alegeți produse care nu ustură. „Când crema de protecție solară intră în ochii copiilor, poate ustura foarte tare, așa că fiți atenți la cremele etichetate ca fiind non-usturătoare”, sfătuiește Dr. Tian. Ea menționează chiar și un produs specific: „Cea de la P20 este foarte bună datorită faptului că este atât de rezistentă la apă, încât nu se mișcă și nu va migra în ochi pentru a-i face să usture.”

Recomandari Cum sa pari mai tanara, fara eforturi uriase! Trucurile geniale de care trebuie sa tii cont

Explicațiile simple funcționează. „Cred că este important să-i spui copilului tău de ce este importantă crema de protecție solară, folosind un limbaj adecvat vârstei”, spune Dr. Tian. Pentru cei mici, Dr. Perry are o analogie excelentă: „Pentru copiii mai mici, a explica faptul că protecția solară este ca un ‘scut invizibil’ care le protejează pielea poate face conceptul mai ușor de înțeles și mai puțin o corvoadă.”

Alte trucuri practice includ reciprocitatea – „Cu fiul meu, mi se pare foarte util să-l pun pe el să-mi aplice mie mai întâi niște cremă pentru a face totul un pic reciproc”, spune Dr. Tian – și alocarea de timp suficient (cel puțin cinci minute), pentru a evita aplicarea în grabă, care poate duce la accidente neplăcute. Până la urmă, dacă îi intră cremă în ochi, data viitoare va fi și mai greu. Alte idei? Lăsați-i să se joace cu capacele pe care puteți desena fețe amuzante, încălziți crema în palme înainte de aplicare pentru a nu fi rece și alegeți texturi mai ușoare, non-lipicioase.

Și, poate cel mai important sfat, fiți un model. „Copiii sunt mult mai predispuși să accepte crema de protecție solară dacă își văd părinții aplicând-o constant ei înșiși”, spune Dr. Perry. El încheie cu o perspectivă pe termen lung: „Pentru copii, este vorba despre construirea unor obiceiuri pe viață care le protejează pielea pentru decenii întregi.”