Un nou medicament experimental, retatrutide, face valuri online, fiind descris ca fiind chiar mai puternic decât popularele Ozempic sau Wegovy. Primele studii clinice arată rezultate spectaculoase, cu o pierdere de peste 20% din greutatea corporală în 48 de săptămâni. Numai că lucrurile stau puțin diferit față de cum par la prima vedere.

Dar există o problemă. Retatrutide este încă experimental și nu a fost aprobat pentru utilizare nicăieri în lume, deși circulă deja pe piețele online ilicite.

Ce este, de fapt, retatrutide?

retatrutide (cunoscut și sub prescurtarea „reta”) este o peptidă pe care cercetătorii încă o testează în studii clinice. Acesta acționează asupra a trei căi hormonale care ne afectează apetitul, metabolismul și nivelul zahărului din sânge: GLP-1 (reduce pofta de mâncare), GIP (reglează glicemia și stocarea grăsimilor) și glucagonul (ajută la gestionarea glicemiei). Prin acțiunea asupra acestor trei hormoni, retatrutide este conceput pentru a reduce atât cantitatea de mâncare consumată, cât și energia pe care corpul o arde.

Iar rezultatele din primele studii sunt izbitoare. În cadrul unui studiu din 2023, participanții care au primit doze mai mari au pierdut peste 20% din greutatea corporală în decurs de 48 de săptămâni, însă acest test a fost realizat într-un cadru clinic strict controlat, cu supraveghere medicală, pacienți selectați cu atenție și dozaj reglementat. Ceea ce este complet diferit de a cumpăra un produs online și a-l folosi fără îndrumare.

De ce îl folosesc pasionații de fitness?

Pentru unii, ideea unei injecții săptămânale cu retatrutide care suprimă pofta de mâncare și crește arderea grăsimilor sună extrem de atrăgător. O pierdere rapidă în greutate poate face ca o persoană să pară mai suplă și, în unele cazuri, mai „definită” sau „shredded”, un aspect foarte căutat în culturile axate pe estetică.

Dar stai puțin, nu-i chiar așa simplu. O slăbire rapidă nu înseamnă doar pierderea grăsimii, ci adesea duce și la reducerea masei musculare, mai ales dacă persoana respectivă nu consumă suficiente proteine sau nu face antrenamente de forță. Iar mulți pasionați de sală vor, de fapt, să construiască mușchi, nu să-i piardă.

Riscuri majore și efecte secundare grave

Cercetările actuale arată că retatrutide poate provoca mai multe efecte secundare, lucru confirmat și de relatările anecdotice de pe rețelele sociale. Cele mai frecvente sunt de natură gastrointestinală, incluzând greață, vărsături, diaree și constipație. Pentru unii, aceste simptome pot fi ușoare, dar pentru alții, severe.

S-a raportat deja cel puțin un caz de deces al unei persoane care a folosit medicamentul și a dezvoltat o diaree severă, deși acest caz este încă în curs de investigare. Dincolo de asta, lipsa de reglementare este o problemă uriașă. Produsele vândute online sau prin canale neoficiale pot fi contaminate cu alte substanțe nocive, pot avea doze incorecte de retatrutide sau pot să nu conțină deloc substanța activă. Chiar la începutul acestei săptămâni, Administrația Bunurilor Terapeutice din Australia a avertizat în mod specific cu privire la pericolele importului și utilizării produselor peptidice neaprobate.

Impactul psihologic neașteptat

V-ați gândit vreodată că un medicament pentru slăbit v-ar putea afecta relațiile? Pe baza unor rapoarte media recente, se pare că peptidele precum retatrutide pot afecta mai mult decât pofta de mâncare. Aceste medicamente acționează asupra căilor cerebrale implicate în recompensă și motivație, ceea ce înseamnă că ar putea afecta dorința de a consuma alimente sau alcool.

Alte cercetări indică faptul că peptidele precum retatrutide pot afecta libidoul unei persoane. Unii oameni descriu o senzație de a fi „flat” sau detașați emoțional, în timp ce alții raportează schimbări negative în relațiile lor. Suprimarea poftei de mâncare poate face mai ușoară alimentația corectă, dar poate, si, să elimine bucuria de a mânca, în special în contexte sociale.

Până la urmă, deși promisiunea de a slăbi spectaculos există, a deveni „shredded” depinde de mult mai mulți factori, precum antrenamentele de forță și o dietă bogată în proteine. Iar riscurile, de la cele gastrointestinale la cele psihologice, par să depășească, cel puțin pentru moment, beneficiile unui produs neomologat.