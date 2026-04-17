Kelly Hopton-Jones, o influenceriță de parenting cunoscută online ca Hillside Farmhouse, a trecut prin cel mai negru coșmar al unui părinte. Și-a lovit accidental cu mașina propriul fiu, Henry, în vârstă de 23 de luni, chiar pe aleea casei, în timp ce pleca împreună cu fiica ei de 3 ani, Lily, la un spectacol de dans.

Un coșmar devenit realitate

Într-o postare care a șocat comunitatea online, Kelly (o asistentă medicală pediatrică, culmea ironiei) a povestit clipele de groază prin care a trecut. „Astăzi a fost cea mai îngrozitoare zi din viața noastră”, a scris ea, descriind cum fiul ei se plimba prin spatele mașinii exact când ea dădea cu spatele. „Eu conduceam”, a mărturisit influencerița.

Norocul a făcut ca vecinii să fie pe fază și să intervină imediat. „Vecinii noștri au intervenit imediat și au luat-o pe Lily, iar noi ne-am grăbit să ajungem la Urgențe.”

„Viața se poate schimba într-o clipită.”

Diagnosticul medicilor, un miracol

La spital, familia a primit vești care, în ciuda gravității, au adus o oarecare ușurare. Medicii au confirmat că micuțul Henry a scăpat fără leziuni interne majore sau traumatisme craniene, ceea ce, în condițiile date, este de-a dreptul incredibil. E drept că recuperarea va dura, dar putea fi mult, mult mai rău.

„Are fracturi la nivelul pelvisului care vor avea nevoie de timp pentru a se vindeca, precum și câteva zgârieturi”, a detaliat Kelly. Iar cuvintele care i-au rămas întipărite în minte au fost cele ale medicului: „Ce mi-a rămas în minte este că doctorul a spus: «Este rănit, dar își va reveni». Un adevărat miracol.”

„Suntem în stare de șoc”

Dincolo de rănile fizice ale copilului, impactul emoțional asupra părinților este devastator. Kelly a recunoscut că ea și soțul ei, Brian, sunt profund afectați de cele întâmplate. „Suntem în stare de șoc. Suntem atât de triști”, a transmis ea urmăritorilor.

V-ați gândit vreodată cum ați reacționa într-o astfel de situație? Influencerița a încercat să proceseze trauma, explicând că se simte schimbată pentru totdeauna. „Mă tot gândesc la ce le-aș spune copiilor mei într-o zi dacă li s-ar întâmpla asta. Ar fi ceva mult mai blând decât lucrurile pe care ni le spunem acum. Accidentele se întâmplă, iar singurele greșeli sunt cele din care nu învățăm”, a explicat ea. A încheiat postarea cu o fotografie a fiului ei pe patul de spital și cuvintele: „Îl ținem un pic mai strâns în brațe în seara asta”.

Val de critici pe internet

Numai că, în ciuda dramei evidente, reacțiile din mediul online nu au fost deloc blânde. Mulți internauți au criticat-o aspru pe Kelly pentru că nu a clarificat cum a ajuns Henry singur în spatele mașinii și în grija cui se afla în acel moment. Pe bune, cum s-a putut întâmpla asta? Asta s-au întrebat mulți.

În plus, unii au fost deranjați de faptul că influencerița și-a filmat băiețelul pe patul de spital, îndemnându-l să zâmbească și chicotind în spatele camerei, gest considerat de mulți nepotrivit în contextul unui accident atât de grav.