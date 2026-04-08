Kayla Vesia, soția aruncătorului de la Los Angeles Dodgers, Alex Vesia, a marcat startul noului sezon de baseball cu un mesaj emoționant, la doar patru luni după ce cuplul a anunțat pierderea fiului lor. Într-o postare de joi, ea a descris sentimentele contradictorii pe care le trăiește alături de soțul ei, în vârstă de 27 de ani.

Un început de sezon dulce-amar

„Ziua de deschidere 2024 este una foarte dulce-amară pentru noi”, a scris Kayla pe Instagram. Ea a continuat, explicând durerea care însoțește bucuria revenirii pe teren. „Deși suntem atât de entuziasmați pentru un nou sezon, ne lipsește și băiețelul nostru dulce care ar fi trebuitsă fie aici cu noi.”

Mesajul este, însă, unul plin de speranță și credință. V-ați gândit vreodată cum găsesc unii oameni puterea să meargă mai departe? Ei par să o fi găsit într-un loc special. „Știm că ne privește din cer și va fi micul nostru înger pe teren pentru meciurile tatălui său”, a adăugat Kayla, încheind cu o declarație simplă și sfâșietoare: „Te iubim, Rocky.”

Gestul emoționant de pe teren

Și cuvintele au fost însoțite de imagini la fel de puternice. Postarea include o fotografie cu Alex și Kayla pe teren, ea purtând o geacă personalizată cu numele „Vesia” și numărul 51 al soțului ei. Dar detaliul care spune, de fapt, toată povestea se află pe spatele gecii, unde este brodat mesajul „Mama lui Rocky”.

Un omagiu discret, dar plin de semnificație.

Alături de aceste imagini, Kayla a inclus și fotografia alb-negru prin care cuplul anunțase inițial pierderea suferită, în care se văd mâinile lor strângând mânuța micuțului Rocky.

Tragedia anunțată în noiembrie

Pe 1 noiembrie, cuplul (care s-a căsătorit în decembrie 2022) a împărtășit vestea tragică. La vremea respectivă, au transmis un mesaj la fel de emoționant, în care vorbeau despre durerea lor imensă. „Pe 1 noiembrie l-am pierdut pe băiețelul nostru dulce”, scriau ei atunci.

E drept că, în ciuda suferinței, recunoștința pentru clipele petrecute împreună a fost un sentiment central. „Suntem atât de recunoscători pentru timpul pe care l-am avut cu el și pentru că am putut să-l ținem în brațe. El este atât de iubit și va fi în inimile noastre pentru totdeauna.”

„Iubirea noastră a devenit și mai puternică”

În acele momente dificile, sprijinul celor apropiați a fost esențial. „Suntem atât de recunoscători pentru familia și prietenii noștri care ne-au fost alături și au fost stânca noastră în tot acest timp”, mărturisea cuplul în noiembrie.

Până la urmă, experiența tragică pare să le fi consolidat relația. Ei au încheiat mesajul de atunci cu o notă despre forța legăturii lor. „Suntem atât de binecuvântați să ne avem unul pe celălalt, iar iubirea noastră unul pentru celălalt a devenit și mai puternică.”