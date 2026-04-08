James Patterson, considerat cel mai bine vândut autor din lume, cu peste 425 de milioane de cărți vândute la nivel global, va fi principalul vorbitor la ceremonia de absolvire a Universității Wisconsin-Madison. Evenimentul va avea loc sâmbătă, 11 mai, la prânz, pe stadionul Camp Randall. Patterson nu este un străin al instituției, fiind el însuși un absolvent.

O revenire specială la Madison

Pentru scriitor, momentul are o încărcătură emoțională aparte. E drept că nu oricine ajunge să vorbească la festivitatea de absolvire a propriei universități. „Sunt încântat să mă întorc la Madison”, a declarat Patterson. El a absolvit UW-Madison cu un master în limba engleză în 1971.

Și a adăugat: „Timpul petrecut la Universitatea din Wisconsin a fost o perioadă formativă și inspiratoare din viața mea și aștept cu nerăbdare să sărbătoresc alături de Clasa din 2024.”

Recomandari Euphoria sezonul 3 vine cu un salt de 5 ani în timp și o premieră spectaculoasă

Un „gigant literar” pentru absolvenți

Conducerea universității a salutat vestea cu entuziasm. Jennifer L. Mnookin, cancelarul instituției, a subliniat impactul autorului dincolo de literatură. „James Patterson nu este doar un gigant literar, ci și un campion neasteptat al lecturii, alfabetizării și educației. Suntem încântaţi să-l primim înapoi în campus pentru a-și împărtăși înțelepciunea și perspectivele cu absolvenții noștri.”

Iar Charles Hoslet, vicecancelar pentru Relații Universitare, a completat imaginea, parcursul său. „Povestea domnului Patterson este una de o creativitate, perseverență și generozitate incredibile. Angajamentul său de a oferi înapoi, în special în domeniul educației, este un exemplu puternic pentru absolvenții noștri, în timp ce aceștia pornesc în propriile lor călătorii.”

Cifrele din spatele succesului

Dar ce înseamnă, pe bune, „cel mai bine vândut autor din lume”? V-ați gândit vreodată la cifrele concrete din spatele acestei etichete? James Patterson deține Recordul Mondial Guinness pentru cele mai multe bestselleruri #1 în New York Times scrise de un singur autor, cu un total de 114 titluri. Cărțile sale au petrecut peste 300 de săptămâni pe prima poziție în prestigioasa listă.

Recomandari Soția unui jucător Dodgers, mesaj sfâșietor la 4 luni de la pierderea fiului

Cifrele vorbesc de la sine.

Mai mult decât un scriitor: filantropie de peste 100 de milioane de dolari

Numai că Patterson nu este cunoscut doar pentru cărțile sale. Alături de soția sa, Sue, autorul a donat milioane de dolari pentru a sprijini universități, colegii pedagogice, librării independente și biblioteci școlare. Până în prezent, a donat peste un milion de cărți soldaților americani și a contribuit cu peste 100 de milioane de dolari pentru a susține educația și lectura.

În 2015 a înființat Fundația Familiei Patterson. Prin intermediul acesteia, a acordat burse de peste 12 milioane de dolari studenților de la 24 de colegii și universități (inclusiv UW-Madison). Școala de Educație de la UW-Madison a primit, de-a lungul timpului, peste 3,5 milioane de dolari de la fundația sa.

Recomandari Judecătorul Frank Caprio primește post-mortem prima diplomă onorifică a CCRI

Ceremonia din 11 mai este dedicată absolvenților de licență, masterat și drept. Evenimentul este unul cu circuit închis, pe bază de bilet, și nu este deschis publicului larg.