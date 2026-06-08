Te-ai gândit vreodată cum arată rebeliunea adolescentină când părinții tăi sunt cele mai mari staruri de la Hollywood? Ei bine, Knox Jolie-Pitt, fiul de 17 ani al Angelinei Jolie și al lui Brad Pitt, tocmai ne-a arătat. La discursul său de absolvire, adolescentul a presărat o înjurătură serioasă, invitând publicul la meciul său de Muay Thai din acea seară.

Dincolo de o simplă ieșire din decor a unui tânăr, momentul ne arată cum copiii celebrului cuplu își croiesc propriul drum, complet atipic. Iar pentru noi, mamele care uneori ne stresăm la prima notă proastă a copilului, e o dovadă că toți adolescenții au nevoie să se afirme zgomotos, indiferent de contul din bancă al familiei.

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Un divorț lung și copii care aleg tabere

Știm deja că apele nu sunt deloc liniștite în fosta familie de aur a cinematografiei. Angelina și Brad s-au despărțit în 2019, după incidentul din 2016 din avionul privat, iar divorțul lor a fost finalizat abia în 2024. În tot acest timp, frații lui Knox au început, rând pe rând, să renunțe la numele tatălui lor.

Dar exact ce s-a întâmplat pe scenă. Îmbrăcat în roba și toca de absolvire, Knox a zâmbit larg la pupitru. Așa cum a relatat Independent într-un material publicat recent, adolescentul a spus clar:

„La noapte, voi lupta la Total Sonic Knockout 5 la 12:45 a.m., așa că veniți să mă vedeți.” – Knox Jolie-Pitt

Victorie în ring și susținere din familie

Și nu s-a oprit aici. A adăugat rapid, spre surpriza tuturor:

„O să-i fac f*** knock out. Să mergem!” – Knox Jolie-Pitt

Clar mulțimea a izbucnit în urale. Se pare că atitudinea l-a ajutat enorm, pentru că a și câștigat meciul respectiv. Sora lui geamănă, Vivienne, a fost văzută în public susținându-și fratele în timpul luptei demonstrative de la clubul din Los Angeles.

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Numai că el nu este singurul care iese în evidență zilele acestea. Shiloh a renunțat legal la numele Pitt anul acesta, când a împlinit 18 ani, apărând chiar și într-un videoclip de K-pop. Maddox, la 24 de ani, folosește doar numele Jolie în creditele filmelor la care lucrează ca asistent de regie, iar Zahara s-a prezentat la fel la intrarea în frăția universității ei.

Următorul pas pentru Knox ar putea fi o carieră reală în ring, nu doar meciuri demonstrative la nivel de amatori. Până la urmă, dinamica din această familie ne demonstrează un lucru simplu. Copiii cresc, își aleg propriile bătălii, iar părinții pot doar să privească de pe margine cum noile generații își scriu singure regulile.